سيلفا يفلت من العقاب قبل مواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي

بعد التحامه مع بيريرا في ديربي مانشستر

تفادى لاعب الوسط الإسباني ديفيد سيلفا عقوبة الإيقاف، قبل مواجهة مانشستر سيتي مع بيرنلي بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

سيتي نجح في حسم ديربي مانشستر أمس الأربعاء، عقب الفوز على يونايتد بثنائية سجلها بيرناردو سيلفا وليروى سانيه.

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المباراة شهدت واقعة جمعت بين سيلفا وأندرياس بيريرا لاعب وسط الشياطين الحمر بالشوط الثاني.

عدسات التليفزيون التقطت سيلفا يقوم بضرب بيريرا في صدره، بالتحام مشترك من أجل الحصول على الكرة.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن الحكم أندري مارينر شاهد الواقعة، ولم يقم بتسجيلها في تقريره لتوقيع أي عقوبة.

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وهو ما يمثل أنباء سعيدة لسيتي ومدربه بيب جوارديولا، قبل المباراة الحاسمة ضد بيرنلي الأسبوع القادم.

ويحتل سيتي المركز الأول بجدول البريميرليج بـ89 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.