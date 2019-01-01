صحيفة | مفاجأة .. يوفنتوس يعرض 3 من عناصره الأساسية للبيع!

خبر صادم من إحدى الصحف الإيطالية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زعمت صحيفة إل كورييري دي تورينو أن يوفنتوس ينوي إحداث ثورة في صفوفه الموسم القادم، بعد خروجه من ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها أن باولو ديبالا لم يعد اللاعب الأساسي الوحيد المعروض للبيع من جانب البيانكونيري، بل هناك أيضًا ميراليم بيانيتش وجواو كانسيلو.

ولم يعش ديبالا أفضل مواسمه مع يوفنتوس في 2018-2019، إذ ابتعد عن التشكيل الأساسي وواجه عدة انتقادات لمستواه خلال الموسم، ويبدو واضحًا بالنسبة للعديد أنه خرج من حسابات المدرب ماسيميليانو أليجري للموسم الجديد.

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أما لاعب الوسط البوسني الذي ضمه يوفنتوس من روما عام 2016، فلم يعد غير قابل للبيع بالنسبة للنادي، إذ هناك ترحيب بالتخلي عنه إن وصله عرض يقترب من 70 مليون يورو، لرغبة النادي في استخدام هذا المال لشراء أحد هدفيه المهمين في السوق، كريستيان إيريكسين من توتنهام وبول بوجبا من مانشستر يونايتد.

أما كانسيلو الذي اشتراه يوفنتوس من فالنسيا الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، فالصحيفة ترى أنه لم يُقنع المدرب كثيرًا في مركز الظهير الأيمن ولذا يريد استبداله بلاعب آخر أفضل دفاعيًا، وحال لم يصله العرض المناسب سيتحول خلال الموسم القادم إلى لاعب وسط أو جناح.

الصحيفة أتمت تقريرها بالتأكيد على أن أليجري طلب دعم اليوفنتوس بثلاثة لاعبين، مدافع ولاعب وسط وظهير أيمن، وأنه قد يعود الموسم القادم لطريقة لعبه المفضلة 4-3-1-2 باستخدام آرون رامسي خلف المهاجمين، وهو ما يعني التخلي عن مركز الجناح مما يجعل استمرار كانسيلو في الفريق مستبعد أكثر.