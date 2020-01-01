سيلفا: أريد الانتقام من زيدان ومقابلة أتلتيكو في نهائي الأبطال

مواجهة مرتقبة بين سيتي ومدريد أوروبياً

تحدث برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، حول طموحات فريقه لتحقيق دوري أبطال أوروبا واصطدامه المقبل أمام ريال مدريد لحساب إياب دور الستة عشر.

سيتي فاز ذهاباً بهدفين مقابل واحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" على نظيره الإسباني، ويملك حظوظاً طيبة من أجل العبور لربع النهائي القاري.

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وقال سيلفا مع "ماركا": "أريد بعضاً من الانتقام من زيدان نعم، أملك نصف ذكرى لأنني كنت صغيراً فيما يخص ركلة الجزاء في 2000 ضد البرتغال في أمم أوروبا".

وأكمل: "زيدان أحد أفضل اللاعبين وخصوصاً على مستوى خط الوسط على الإطلاق، كذلك كمدرب، ولكن فكرة النهائي في لشبونة تحفزني للفوز عليه، الحديث معه؟ لم يحدث من قبل".

وأضاف البرتغالي: "مرينا بشهرين من الراحة التامة والآن علينا التعويض، الآن نحن في حالة طيبة، الهدفان في مدريد مهمان ولكن المباراة ستبدأ بالنسبة لنا وكأنها تعادل".

وواصل: "الأبطال بطولة معقدة للغاية، سنلعب كل مباراة على حدة، نعم نريد الفوز بها لأن لم يسبق لنا من قبل ويجب علينا التعلم مما حدث أمام توتنهام".

واستمر: "وجود بيب نقطة مهمة لنا لأنه لا أحد أكثر منه يعرف ريال مدريد، نعرف أننا نواجه أحد أفضل الفرق على الإطلاق في العالم، ستكون مباراة صعبة بعد الوقت الطويل بين المباراتين".

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وختم: "أتخيل نهائي أمام أتلتيكو مدريد بيني وبين جواو فيليكس، أبناء بنفيكا على ملعب الفريق، إذا كان بإمكاني التوقيع على الأمر الآن سأفعل فوراً".

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ملعب "الاتحاد" في السابع من أغسطس المقبل من أجل لقاء العودة مع سيتي في المباراة المرتقبة.