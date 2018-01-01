سيلتيك يقترب من خطف موهبة باريس سان جيرمان

اللاعب لا يحظى بالفرصة مع بطل فرنسا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصح بريندان رودجرز، مدرب سيلتيك، أن فريقه يتحدث مع باريس سان جيرمان من أجل ضم مهاجمه تيموثي وياه بالفترة المقبلة.

وبدأ وياه الموسم أساسياً مع بي إس جي في ظل الغيابات بعد كأس العالم ولكن تقلصت فرصه مع عودة نيمار وإيدسون كافاني وكيليان مبابي.

وقال رودجرز للمراسلين: "بي إس جي أعطانا السماح بالحديث مع تيموثي واللاعب وصل مع وكلائه، قضى يوماً رائعاً". اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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🌟 النجم @SofianeHanni لاعب نادي @spartak_hc ومنتخب @LesVerts أحد أفضل 25 لاعبًا عربيًا باختيار @GoalAR 🔝



تهانينا يا سفيان 👏

بالتوفيق فيما هو قادم 🙏#جول25 pic.twitter.com/HdyB3Feyv4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

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وأضاف: "نملك علاقات قوية مع بي إس جي، ولذا هو هنا، أرسل لنا رسالة يشكرنا على اليوم الرائع وأنه استمتع بوقته، سنرى".

وواصل مدرب ليفربول السابق: "يريدون أن يخرج معاراً ليحصل على الخبرات، هو فتى جيد ويملك إمكانيات كبيرة".

وأردف: "هناك عوامل عدة تشجعه على اختيار سيلتيك، النادي، الجماهير، الضغوطات وطبيعة الكرة، سنعمل على جعله مثل أبيه".

ويلعب سيلتيك مساء السبت قمة الكرة الاسكتلندية عندما يحل ضيفاً على رينجريز في صراع الصدارة.