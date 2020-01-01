سيلاديس عن ريال مدريد: إنه تحدٍ كبير بسبب عظمة المنافس

المؤتمر الصحفي لمدرب الخفافيش..

يؤمن ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا، بصعوبة مباراة الخفافيش أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، مُعتبرًا أن غياب رودريجو مورينو خسارة كبيرة سيعمل على تعويضها.

وتأكد غياب مورينو عن السوبر بسبب الإصابة، ورفض سيلاديس أن يكشف عن ما هي خطته البديلة لمجابهة غيابه، وكذلك لم يكشف عن قراره بشأن الحارس الأساسي أمام الميرينجي.

سيلاديس في تصريحاته للصحافة قال "نركز على مباراة ريال مدريد دون التفكير في شيء آخر. يُظهر ريال مدريد صلابة دفاعية لم نرها من فترة طويلة إلى جانب جودته الهجومية المعتادة.".

كما تابع "رودريجو هو خسارة كبيرة للغاية، سنحاول التكييف مع هذه الخسارة وأن نقلل منها.".

أما عن إذا ما كانت مباراة الأربعاء متشابهة مع مباراة الدوري في ديسمبر الماضي، أجاب بقوله "نحن نلعب على أرض محايدة ونخرج للتنافس على أكمل وجه، إنه تحدٍ كبير لنا بسبب عظمة المنافس.".

وأتم تعقيبًا على سؤال حول محافظته على بعض اللاعبين للنهائي بقوله "لا نُفكر في النهائي، لدينا ما يكفي للتفكير في مباراة ريال مدريد فقط، نحن نركز على هذه المباراة.".

زيدان: سعيد بالسعودية وبيل غائب لسبب طبي

في الوقت نفسه، تحدث خوسيه لويس جايا، الظهير الأيسر لفريق الميستايا عن غياب رودريجو وقال "لقد تكبدنا الكثير من الخسائر، رودريجو أساسي بالنسبة لنا وهذا يؤلمنا ألا نمتلكه.".

وتابع متحدثًا عن غياب جاريث بيل وكريم بنزيما "ريال مدريد فريق كبير وإذا لم يكونا هُنا فهناك لاعبون آخرون سيحاولون فعل نفس الأشياء المعتادة منهما.".

واختتم متحدثًا عن المباراة "نحن نعرف ما علينا فعله أمام فريق مثل ريال مدريد، لعبنا مباراة جيدة في الميستايا، يمكننا أن نحلل أخطائنا ونقدم مباراة أفضل.".

"كل مباراة هي عالم خاص، في بعض المباريات تكون ليس المباراة الأفضل بالنسبة لنا، هذه المنافسة الجديدة تتطلب مننا الفوز في المباراتين، يجب أن نتذكر أننا أبطال الكأس ونطمح للتتويج باللقب."

يذكر أن مباراة الميستايا في ديسمبر الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقد أحرزت كتيبة زين الدين زيدان هدف التعادل بصعوبة شديدة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.