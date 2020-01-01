زيدان: سعيد بالسعودية وبيل غائب لسبب طبي

المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا..

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بلعب السوبر الإسباني في السعودية، وكشف عن أنه وفريقه قد حظيا باستقبال مميز عند وصولهم للمملكة.

وتُقام بطولة السوبر بشكل جديد للمرة الأولى في تاريخها، حيث يشارك ريال مدريد بجانب فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. الريال سيلاقي الخفافيش في نصف النهائي الأول ثم البرسا والروخيبلانكوس، على أن يلتقي الفائزان في النهائي بملعب الجوهرة المشعة.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا، قال زيزو "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، نحن سنلعب منافسة مهمة بالنسبة لنا وللجمهور وهو أمر مشجع لنا. لقد استقبلونا جيدًا ويسعدنا الترحيب بالمملكة العربية السعودية.".

وتطرق زيدان للحديث عن المباراة، وركز على لوكا يوفيتش، فقال "يوفيتش هو بديل كريم بنزيما، ولكن سوف تراه غدًا، إنه خيار مهم وهو المستقبل هنا، لا يزال صغيرًا ويحتاج ويريد أن يتعلم الكثير.".

"هو يعمل جيدًا وهو بالفعل جيد جدًا وسيسجل الكثير من الأهداف في المستقبل، لكن ما يهمني حاليًا هو اللاعب الكامل الذي يمكن ليوفيتش أن يكون عليه."

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"لا أعتقد أن اللغة تسبب عائقًا له، إنه يريد أن يتعلم وأعتقد أن علينا الذهاب معه شيئًا فشيئًا، إنه معنا منذ بضعة أشهر فقط ويحتاج إلى الصبر والهدوء من أجل مستقبل أفضل."

أما عن الإصابات، قال "كريم بنزيما وجاريث بيل هما المصابان جنبًا إلى جنب مع هازارد وأسينسيو. وددت لو معي كل اللاعبين هنا، ولكنها أيضًا فرصة لمن سيلعبوا وهذا هو الأهم حاليًا. بيل؟ ليس هنا بسبب طبي.".

"غدًا مباراة نصف نهائي ولكنها بالنسبة لنا مباراة نهائية. كل مباراة هي عالم خاص، هذه المباراة ليست كمباراة الميستايا الأخيرة، إنها من نوع خروج المغلوب. كل شيء قد تغير."

وأتم "وفقًا لهذه المتغيرات ستكون المباراة مختلفة تمامًا، ولكن ما لم يتغير هو العقلية، نحن نأتي إلى هنا وسنضع كل ما لدينا في المباراة. علينا أن نقدم أفضل نسخة لنا، أنا مقتنع بأننا نستطيع فعل ذلك.".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد خطف التعادل من الميستايا في اللحظات الأخيرة في ديسمبر الماضي، في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق في إطار منافسات الدوري الإسباني.