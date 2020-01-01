سيرخيو أريباس: قائد الجيل الذهبي الجديد لشباب ريال مدريد

صاحب الـ19 عامًا والذي يلعب كصانع الألعاب تمكن من جلب لقب دوري أبطال أوروبا للشباب لفريقه ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخه وشارك مع الفريق الأول..

عندما يتعلق الأمر بالشباب الذين يؤثرون على الفريق الأول لريال مدريد في السنوات الأخيرة، فيمكن اعتبار أن عددًا قليلًا للغاية منهم أتى من داخل إسبانيا.

اشترى ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو ورينيير من البرازيل مقابل أموال ضخمة بعد أن تطورت مسيرتهم بصورة استثنائية في بلادهم، في حين أن تم شراء أندري لونين ومارتين أوديجارد وفيدي فالفيردي وهم في سن المراهقة من أنديتهم.

استُخدِم مصطلح "جالاكتيكوس الأطفال" لوصف سياسة الانتقالات لدى فلورنتينو بيريز في السنوات الأخيرة، حيث ابتعد الرئيس عن ضخ أموال طائلة في صفقات نجوم بارزين، مفضلًا التركيز على التعاقد مع اللاعبين الشباب من مختلف بقاع العالم.

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في حين أن هذه السياسة بالتأكيد لها فوائدها على ريال مدريد وتقوده لعقد آخر من النجاح، فلا شك أن اللوس بلانكوس قد تخلف عن بعض منافسيه في الداخل والخارج عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواهبمن داخل قطاعات الناشئين.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الوضع على وشك التغيير، فلم يكتفِ ريال مدريد بتحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2019-20 للفريق الأول، بل إنه تمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا لفريق الشباب تحت 19 عامًا للمرة الأولى في التاريخ بالفوز على بنفيكا في النهائي.

بعد سقوط الريال في الدور نصف النهائي ثلاث مرات بآخر 7 سنوات، حطّم راؤول جونزاليس هذه العقدة وحقق اللقب ووضع أول خطوة لإخراج نجوم بارزين من قطاعات شباب الميرينجي.

النجم الأول بلا شك في موسم شباب ريال مدريد كان سيرخيو أريباس، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي قدّم عددًا من العروض الاستثنائية طوال مباريات البطولة.

تلقى أريباس مكافأة على جهوده من خلال أن يتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد للفريق الأول ضد ريال سوسييداد، والتي منح فيها زين الدين زيدان الفرصة للاعب وشارك كبديل في الشوط الثاني.

بهذا ينضم أريباس إلى مجموعة مختارة من اللاعبين الشباب الذين قفزوا إلى الفريق الأول لريال مدريد من دون اللعب لفريق الكاستيا "الرديف"، على الرغم من أنه من المحتمل بقوة أن يخوض نصف الموسم الأول مع الرديف في الدرجة الثالثة لكسب بعض الخبرات.

ستكون هذه هي المرحلة التالية من رحلة مدتها 8 سنوات لأريباس في مسقط رأسه، ريال مدريد، بعد أن انضم إلى النادي العاصمي من ليجانيس وهو في عمر الحادية عشر عام 2012.

وعندما أثار أريباس إعجاب الجميع بصورة مستمرة في قطاعات الناشئين، انضم للمرة الأولى إلى تدريبات الفريق الأول مع زيدان وهو في عمر السادسة عشر وتحديدًا في عام 2017.

زيدان كان يتابع تقدم أريباس منذ مدة طويلة، ورغم البداية التي لم تكن موفقة له الموسم الماضي بالجلوس بديلًا في أول مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال للشباب، لكن تأثيره بعد ذلك بات كبيرًا للغاية.

لقد سجل أريباس أمام باريس سان جيرمان في فوز الريال بستة أهداف لثلاثة، قبل أن يُقدِّم تمريرة حاسمة في آخر مباريات دور المجموعات أمام كلوب بروج البلجيكي.

كان هذا قبل أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط، مع قيود صحية وبرتوكول دقيق خوفًا من نقل العدوى، ثم سقط ريال مدريد مع يوفنتوس في دور الـ16.

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خلال فترة توقف كورونا، رجل المدرب بوياتس وحلّ محله راؤول جونزاليس، وبمجرد أن وصل الفريق إلى سويسرا للعب الأدوار المتبقية من دوري الأبطال، وظهر أن قرار المدرب الاحل بعدم اللعب به في بداية البطولة كان خاطئًا للغاية.

مثل دوري أبطال أوروبا للفريق الأول والدوري الأوروبي، لُعبت جميع مراحل خروج المغلوب بنظام دورة في بلد واحدة في شهر أغسطس، وقد اختار الاتحاد الأوروبي مقره بمدينة نيون السويسرية لاستضافة بطولة الشباب.

أريباس في أول مباراة أمام يوفنتوس تمكن من إحراز التعديل لريال مدريد وقاتل مع زملائه لإخراج البيانكونيري رغم لعبهم بعشرة لاعبين طوال أغلب مجريات المباراة.

في ربع النهائي، التقى ريال مدريد بخصم إيطالي آخر وهو إنتر، ولم يستطع النيراتزوري الوقوف أمام أريباس وموهبته، فصنع الشاب ثلاثة أهداف أسكنها الملكي في شباك غريمه ووصل إلى نصف النهائي.

صاحب القدم اليُسرى الذي يتحصل على حريته في مركز صانع الألعاب، أثبت في هذا المكان أنه كابوس لخصومه، وبعد أن أكمل تألقه وتعامل بقوة مع ريد بول سالزبورج في نصف النهائي، أتى الدور على بنفيكا في المباراة الأهم، النهائي.

كان أريباس مرة أخرى هو النجم الأول للمباراة، حيث كان ينجرف كثيرًا إلى الجبهة اليُمنى ويرسل تمريرات خطيرة إلى منطقة الجزاء.

لقد كان قادرًا على القضاء على المدافعين من خلال مهارته وسرعته، وواصل صناعته للأهداف بتمريرتين حاسمتين لأول هدفين من ثلاثية الملكي في النادي البرتغالي مقابل هدفين لهم، ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى ست مع إحرازه لهدفين.

وقال راؤول بعد المباراة "نحن فخورون، هناك العديد من اللاعبين الذين يأتون إلى ريال مدريد من حول العالم ويتم بيعهم بعد ذلك إلى جميع البطولات، نحن الفريق الذي حقق دوري أبطال أوروبا وكُنّا حقًا كنادي في حاجة إلى هذا اللقب كثيرًا".

كانت كلمات راؤول واضحة، أراد أن تكون هذه البطولة حافزًا للمزيد من النجاحات على صعيد قطاعات الناشئين في ريال مدريد.

العلامات مبشرة كثيرًا، فهناك نجوم آخرون زملاء لأريباس يتوقع أن ينضموا أيضًا إلى الفريق الأول لريال مدريد قريبًا مثل ميجيل جوتيريز وبابلو رومان ولويس لوبيز وآخرين مثل بابلو إجليسياس ودي لا فيبورا وغيرهما سيشكلون جزءًا من فريق الشباب للموسم الجديد الذي سينطلق في 2021.

عمومًا، يُنظر إلى أريباس باعتباره القائد الأول للجيل الذهبي للا فابريكا، ويُنتظر أن يلعب بصورة أكبر في الفترة المقبلة مع الفريق الأول.