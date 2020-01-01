يوشكو جفارديول: النجم الشاب الذي رفض ليدز من أجل لايبزيج

يعتبر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يوشكو جفارديول كما يرى مدربوه "أفضل قلب دفاع في العالم في مرحلته العمرية" وذلك بعد تألقه مع دينامو زغرب

مع للتحركات الحذرة لغالبية الأندية الأوروبية الكبرى في سوق الانتقالات وسط انعدام الأمن المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، كانت أسعار حتى أكثر اللاعبين شهرة منخفضة نسبيًا هذا الصيف.

لذلك، عندما يتم الحديث عن لاعب شاب لديه عدد قليل من المشاركات الكبيرة على أنه كلف حوالي 20 مليون يورو ، فمن الواضح أن هناك شيئًا مميزًا يمتلكه.

هذا هو الحال بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بيوشكو جفارديول.

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أكمل المدافع البالغ من العمر 18 عامًا الانتقال إلى لايبزيج يوم الإثنين بعد صيف كان مرتبطًا فيه مع بايرن ميونخ وليدز يونايتد - على الرغم من توقيع عقد جديد لمدة خمس سنوات مع دينامو زغرب في يونيو.

على الرغم من ذلك، فاز الفريق الألماني بالسباق على توقيعه بعد الاتفاق مع دينامو، في صفقة كلفت 19 مليون يورو (17.5 مليون جنيه استرليني / 22 مليون دولار) إذا تم تحقيق شروط معينة.

وقال زوران ماميتش مدرب دينامو زغرب في مقابلة أجريت معه مؤخرا: "لديه كل شيء. إذا ذهب إلى ألمانيا ، يمكنه اللعب على أعلى مستوى". "على سبيل المثال، يلعبون بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع والطريقة الأكثر شيوعًا 3-5-2 في ألمانيا. يمكنه اللعب ببراعة فيها.

"إنه يجعل الأشياء التي ليست سهلة تبدو سهلة. إنه أمر طبيعي. لن نتمكن أبدًا من رؤيته يلعب مع دينامو في أفضل حالاته. هذا مستحيل. إنه نوع الموهبة التي يستحيل إخفاءها.

"بالنسبة لي ، لديه القدرة على أن يكون أحد أفضل المدافعين في العالم."

ولد جفارديول في زغرب، وبدأ مسيرته مع فريق تريسنيفكا الذي ينتمي إلى الدوري الأدنى ، والذي انضم إليه في سن السادسة وأمضى عامين فقط معهم، حيث سجله دينامو في نظام الأكاديمية في عام 2010.

على الرغم من أنه فضل لعب كرة السلة عندما كان شابًا، إلا أن جفارديول سرعان ما أدرك أن موهبته الحقيقية تكمن في كرة القدم، حيث سمحت له بنيته الجسدية وقدرته على التحكم في الكرة بالصعود بسلاسة عبر صفوف النادي الأكثر نجاحًا في كرواتيا.

مر أمثال لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش وداني أولمو في أكاديمية دينامو في السنوات الأخيرة، وأظهر جفارديول أكثر من كاف عندما كان تلميذًا ليشير إلى أنه سيتم التحدث عنه بعبارات مماثلة كما حدث مع أسلافه.

يتذكر ماميتش: "كان مقدرًا للعديد من اللاعبين أن يصبحوا لاعبين رائعين. باستثناء كوفاتشيتش ربما، لا أتذكر اللاعب حيث كان الأمر أكثر وضوحًا مما كان عليه مع يوشكو". "حتى مودريتش كان عليه أن يخرج على سبيل الإعارة قبل أن يحصل على فرصته.

"مع يوشكو، لم يقل أحد أنه يجب أن يذهب على سبيل الإعارة. فقط هو وكوفاتشيتش وهما في سن 16 كنا جاهزين للفريق الأول."

تم ضم جفارديول لأول مرة إلى تشكيلة الفريق الأول لدينامو زغرب في بداية موسم 2018-2019، حيث تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا على مقاعد البدلاء في أول أربع مباريات من الموسم على الرغم من عدم لمسه للكرة مع فريق "ب" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الكرواتي.

في نهاية المطاف، هبط لاكتساب بعض الخبرة في لعب كرة القدم، ولكن بعد ثلاث مباريات فقط مع الفريق الثاني، تمت ترقية جفارديول إلى الفريق الأول، الذي ظهر لأول مرة له في أكتوبر 2019 كبديل متأخر ضد جوريتشا.

أطلق زملائه عليه لقب "بيب" بسبب أوجه التشابه بينه ومدرب مانشستر سيتي، حيث سجل جفارديول ثالث ظهور له مع الفريق الأول وسجل هدف الفوز 1-0 على إنتر زابريسيتش في أوائل نوفمبر، على الرغم من أنه لن يشارك التشكيلة الأساسية مرة أخرى حتى مباراة العودة بعد ثلاثة أشهر.

بحلول ذلك الوقت، كان مرتبطًا بأمثال ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وإنتر ومان سيتي بعد سلسلة من العروض الرائعة في دوري أبطال أوروبا للشباب، وبالتالي، لم يكن أمام دينامو زغرب خيار سوى تقديم المزيد من الفرص للفريق الأول.

بدأ جفارديول ثمان مباريات من آخر 14 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وساهم في فوز الفريق باللقب رقم 21 ، وكان لاعباً أساسياً في التشكيلة في بداية الموسم الجديد على الرغم من غيابه عن المباريات الثلاث الافتتاحية للمشاركة مع فريق تحت 19 سنة في معسكر سويسرا.

تم إقصاء الكروات من المنافسة في دور الثمانية، حيث لعب جفارديول في مركز الظهير الأيسر وأظهر التنوع الذي ميزه كواحد من أهم الآفاق الدفاعية في أوروبا.

وقال لسبورتسكي نوفوستي في عام 2019 عند مناقشة أفضل مركز له: "لقد بدأت كظهير أيسر، لكن المدربين لاحظوا أنني يمكن أن أكون قلب الدفاع". "على الرغم من أنني لم أتفق مع هذا القرار في البداية، إلا أنه اتضح في النهاية أنه جيد.

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"لقد لعبت أيضًا في خط الوسط الدفاعي، لكنني بالتأكيد أفضل مركز قلب الدفاع. في البداية، لم أفضله لكن الآن أراه أفضل مكان."

يعترف جفارديول بأنه يحب فيرجيل فان ديك وماميتش ويرى أن ميزته كلاعب شاب - كخبير في تنفيذ ضربات الجزاء وكذلك كمدافع جيد - سيتم التحدث عنها بنبرة مماثلة عندما يصل في النهاية إلى قمة مستواه.

وقال: "إنه قلب دفاع عصري تمامًا". "مهاراته الدفاعية، مثل القدرات الفردية والهوائية مذهلة.

"هناك قلوب دفاع يتمتعون بهذا النوع من الصفات، لكن الأشياء التي تجعله مختلفًا عن الآخرين وأفضل هو حقيقة أنه يستطيع اللعب.. قدراته في صناعة اللعب مذهلة. إنه لاعب أعسر، وهو دائمًا شيء جميل جدًا في كرة القدم.

"إنه سريع ، لذلك حتى إذا ارتكب خطأ، يمكنه العودة. إنه يدفع الخط إلى الأمام وهو أمر مهم بالنسبة لنا هنا لأننا نسيطر على معظم المباريات ونلعب كرة القدم القائمة على الاستحواذ.

"يدفع الخط إلى وسط الملعب دون مشاكل؛ إنه يعلم أنه يستطيع الإمساك باللاعب. إنه رياضي مذهل.

"قوته الجسدية هي الأعلى. آمل أن يستمر على هذا النحو وليس هناك أي سبب على الإطلاق للتفكير بخلاف ذلك بسبب عقليته والطريقة التي يفكر بها - وكأنه يبلغ من العمر 28 وليس 18.

"لا أعتقد أن هناك قلب دفاع أفضل في مثل عمره في العالم".

إذا ثبت أن هذا هو الحال، فإن لايبزيج لديه لاعب مميز للغاية الآن.

على الرغم من أن هذا الاتفاق قد تم ، سيبقى جفارديول مع نادي طفولته للفترة المتبقية من الموسم بعد أن تم تسمية رفضه مغادرة دينامو على الفور كأحد أسباب رفضه الانضمام إلى ليدز يونايتد الذي كان قريبًا منه، ورغم رغبته العمل تحت قيادة مارسيلو بيلسا.

وبدلاً من ذلك، سيشكل جزءًا من تشكيلة جوليان ناجيلسمان من بداية موسم 2021-22 حيث يتطلع إلى أن يصبح أحدث لاعب شاب يصنع اسمه في الدوري الألماني.