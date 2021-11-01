سيرجي عن وضع أجويرو: محبوس في غرفته لكنه هادئ!

في غياب أي معلومات رسمية من نادي برشلونة الإسباني عن حالة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، فإن سيرجي بارجوان المدرب المؤقت كشف الحالة التي يمر بها لاعب "البلوجرانا".

أجويرو تعرض لضيق في التنفس خلال مباراة برشلونة أمام ألافيس في الجولة 12 من الدوري الإسباني، واضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أجويرو عانى من عدم انتظام في ضربات القلب، وهي الحالة التي كان يعلم بها برشلونة بالفعل قبل التعاقد معه.

بيان برشلونة الرسمي للكشف عما حدث مع أجويرو جاء فيه أن اللاعب عانى من "نوبة من عدم الراحة في الصدر".

ماذا قال سيرجي عن حالة أجويرو؟

سيرجي بارجوان، مدرب برشلونة المؤقت، تحدث خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة دينامو كييف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا عن حالة أجويرو.

وقال سيرجي: "بالأمس تحدثت مع أجويرو، لقد قام ببعض التمشية، لكنه لا يزال محبوسًا في غرفته، وهو هادئ للغاية".

وفي غياب أي تصريح رسمي من برشلونة عن حالة أجويرو منذ نقله إلى المستشفى، فإن تصريحات سيرجي بارجوان هي أول معلومة تخرج من النادي عن وضع الأرجنتيني.

ما هي خطة برشلونة مع أجويرو؟

من حيث المبدأ، فإن أجويرو سيبقى ليومين قادمين في المستشفى حتى يتم الانتهاء من الاختبارات التي سيجريها لمحاولة تحديد أسباب عدم انتظام ضربات القلب.

برشلونة قرر أن يخضع الأرجنتيني لفحص شامل للقلب، وسيتخذ النادي القرار بشأن عودة أجويرو إلى النشاط البدني بناء على نتائج تلك الفحوصات.

برشلونة لا يرغب في المخاطرة مع أجويرو، وسيتبع البروتوكولات الطبية المتعلقة بأمراض القلب بحذافيرها.

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