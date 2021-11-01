إبراهيموفيتش عن هدفه الصاروخي: 101 كلم فقط؟ أصبحت عجوزًا!

أشاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بالأداء الذي قدمه "الروسونيري" خلال الفوز بنتيجة 2-1 على روما في ملعب "الأولمبيكو"، في مباراة قمة الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش افتتح التسجيل في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بتسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة، غالطت روي باتريسيو حارس مرمى روما.

وأضاف إبراهيموفيتش هدفًا ثانيًا منتصف الشوط الثاني، لكنه كان متسللًا، كما حصل على ركلة جزاء سجل منها فرانك كيسييه الهدف الثاني لصالح ميلان.

وتحدث إبراهيموفيتش مع شبكة "DAZN" بعد نهاية المباراة، وعلق على الفوز المهم في مسيرة ميلان بالدوري الإيطالي.

ماذا قال إبراهيموفيتش عن المباراة؟

المهاجم السويدي المخضرم قال في حديثه: "لقد كانت مباراة رائعة، لعبنا بثقة كبيرة، إنه نصر عظيم، وكنا نعلم أنه لن يكون سهلًا، نحن بحاجة إلى الاستمرار بهذه الثقة وهذه الوتيرة".

وأضاف: "نريد أن ننتصر بالقتال حتى النهاية، مع لاعب أقل لم يكن الأمر سهلًا، لقد أظهرنا شخصية رائعة، نحن نعلم أيضًا كيف نعاني، اللاعبون قدموا مباراة رائعة".

ماذا قال إبراهيموفيتش عن هدفه؟

وتطرق مهاجم منتخب السويد إلى هدفه قائلًا: "بين الحين والآخر أقدم المفاجآت، واليوم من ركلة حرة، الفشل جزء من النجاح، ونحن نواصل المحاولة".

وأضاف: "حسنًا تسديدة بسرعة 101 كم/ساعة، عادة ما تكون تسديداتي أسرع وتصل إلى 200، ربما تقدم بي العمر".

وأكمل: "أشعر بأنني على قيد الحياة، حين أتلقى صافرت الاستهجان أشعر أنني حي أكثر، الأدرينالين جزء من كل شيء".

هل ينافس ميلان على لقب الدوري الإيطالي؟

ميلان يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 11 جولة، بعد أن حصد 31 نقطة من الفوز في عشر مباريات وتعادل.

ويبتعد ميلان عن نابولي المتصدر الحالي لجدول الترتيب بفارق الأهداف فقط.

وقال مهاجم ميلان عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي: "دعونا نحاول، نحن نؤمن بفرصنا، والموسم طويل، يجب أن يكون لدينا الاتساق في كل مباراة".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "الوقت لا يزال مبكرًا، علينا أن نفكر في كل مباراة بشكل منفرد، الآن لدينا دوري الأبطال، ثم الديربي".

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