البلوجرانا لا يقهر بقيادة أفضل لاعبة في العالم

حقق فريق سيدات برشلونة فوزًا كبيرًا على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-0 مساء اليوم الأحد، في معقل الأخير ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية البارسا كل من "فريدولينا رولفو وآيتانا بونماتي وكارولين هانسن في الدقائق 10 و55 و67".

بهذه النتيجة، عزز برشلونة موقعه في صدارة الترتيب، ليقترب خطوة أخرى من حسب اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد صاحب الوصافة عند 49 نقطة.

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ويعد البلوجرانا فريقًا لا يقهر بقيادة آيتانا بونماتي، أفضل لاعبة في العالم العام الماضي، حيث لم يتلق أي خسارة في الدوري هذا الموسم، وحقق 20 فوزًا من إجمالي 21 مباراة حتى الآن، مع تعادل وحيد.

وينفرد البارسا بأنه صاحب أقوى هجوم في المسابقة برصيد 92 هدفًا، وبفارق 41 هدفًا عن أقرب ملاحقيه (ريال مدريد)، وعلى المستوى الدفاعي، لم تهتز شباك النادي الكتالوني سوى في 5 مناسبات فقط.