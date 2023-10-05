سيحصل على أكثر من حقه؟ تطور جديد في قضية بيتروس والنصر

تعرف على آخر تطورات قضية بيتروس مع النصر

SHAHID

شهدت قضية النجم البرازيلي بيتروس ماتيوس ضد ناديه السابق النصر، تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طالب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى أن محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، حددت يوم 26 أكتوبر الجاري، من أجل عقد جلسة استماع.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع للطرفين، ومن ثم ستتخذ المحكمة قرارها، بعدما تأخر النصر في دفع مستحقات اللاعب.

وكان القانوني أحمد الشيخي قد أوضح من قبل، أن بيتروس حاول خداع نادي النصر، بعد الاتفاق الذي تم بينهما بأن يحصل اللاعب البرازيلي على 10 ملايين، يتم خصم منهم ما سيتقاضاه من نادي الفتح، ولكن عقده كان 94 ألفًا فقط، مما يعني أن النصر سيكون مُلزمًا بدفع أكثر من 9 ملايين له.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ولكن فوجئ النصراويين بأن بيتروس وقع على عقد جديد مع الفتح مع بداية موسم 2022-2023، قيمته 700 ألف شهريًا، ليتسبب في غضب النصراويين ضده. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID