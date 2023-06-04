حاول خداع النصر لتقاضي أكثر من حقه .. كشف سر قضية بيتروس ماتيوس أمام فيفا

فيفا أنصف اللاعب البرازيلي، لكن النصر ينتظر قرار كاس

رغم العلاقة القوية التي تربط البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب الفتح السعودي، بناديه السابق النصر وجماهيره إلا أن الخبير القانوني أحمد الشيخي كشف عن مفاجأة مدوية في الشكوى المقدمة من اللاعب ضد العالمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

النادي العاصمي فسخ عقد البرازيلي في أكتوبر 2021م، كي يتمكن من قيد مواطنه اللاعب أنسيلمو دي مورايس، لكنه لم يمنحه مستحقاته المالية كاملة، وهو ما دفع بيتروس للجوء للفيفا.

وحول هذه القضية أوضح الشيخي أن إنهاء عقد بيتروس، جعل النصر ملزمًا بدفع عشرة ملايين جنيه للاعب، لكن تم الاتفاق فيما بينهما على أن يخصم منها قيمة راتبه مع ناديه الحالي الفتح، لكن ما مثل مشكلة لمسؤولي العالمي هي قلة قيمة عقده مع الأخير، إذ يتقاضى 94 ألفًا فقط، ما يعني أن النصر سيكون ملزمًا بدفع أكثر من تسعة ملايين له.

أما المفاجأة الكبرى هي أن بيتروس وقع عقدًا جديدًا مع الفتح بداية الموسم المنقضي بقيمة 700 ألف شهريًا تقريبًا، لكن وفقًا للشهادة النصراوية، لم يخطر إدارة العالمي به، كي يحصل على مبالغ أكثر مما يستحق، وهو ما زاد من الغضب النصراوي تجاهه.

وأشار الخبير القانوني إلى أن فيفا اتفق مع بيتروس على أن عقده الجديد مع النموذجي لن يتم أخذه في الاعتبار، ملزمًا النصر بدفع 9.5 ملايين، بجانب 40 ألفًا تقريبًا، تتكرر شهريًا كغرامة تأخير.

وشدد الشيخي في النهاية أن النصر لم يكن بإمكانه الخروج بنتائج أفضل من هذه القضية، موضحًا في الوقت نفسه، أن العالمي ينتظر قرار الاستئناف المقدم من قبله أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

جدير بالذكر أن فسخ النصر لعقد بيتروس في أكتوبر 2021م، كلفه البقاء دون نادٍ حتى يناير 2022م، قبل أن ينضم بعدها للفتح.