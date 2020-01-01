الدوري الإسباني

سيتيين يحرم كومان من تدريب برشلونة في الدوري الإسباني

كتب | مصعب صلاح
كتب | مصعب صلاح
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Ronald komena setien
Getty
كومان لن يستطيع التواجد على مقاعد البدلاء في الليجا

 

تسبب كيكي سيتيين، المدير الفني السابق لبرشلونة، في تعطيل جلوس رونالد كومان على مقاعد البلوجرانا في مباريات الدوري الإسباني.

برشلونة أقال سيتيين بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا وخروج النادي الكتالوني دون أي لقب.

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    وقاد كومان برشلونة في مباراتين وديتين آخرها أمس، الأربعاء، أمام جيرونا وانتهت بفوز 3-1 سجل فيها ليونيل ميسي هدفين.

    وبحسب "كادينا كوبي" الإسبانية، فإنّ كومان لن يستطيع التواجد على مقاعد بدلاء برشلونة في مباريات الدوري الإسباني ولم يصبح المدرب الرسمي للنادي الكتالوني.

    وأوضحت أنّ كيكي سيتيين لم يحصل على باقي مستحقاته بعد من برشلونة وبالتالي لا يعتبر مُقال في نظر الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، ولا يحق لكومان التعامل كمدرب للنادي في المباريات الرسمية.

    وأشارت إلى أنّ برشلونة بحاجة إلى دفع راتب سنة كاملة للمدرب السابق خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير ليتمكن كومان من قيادة البلوجرانا في مباراة فياريال في الجولة الثالثة من الليجا.

    وسوف يتواجد كومان في مباراة كأس جوان جامبر يوم السبت المقبل ضد إلتشي، إلا أنّ أول لقاء رسمي سيكون ضد فياريال يوم 26 أو 27 سبتمبر.

    جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يلعب أول مباراتين في الليجا كون الفريق شارك حتى ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

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