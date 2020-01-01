رسميًا .. سيتيين يقرر مقاضاة برشلونة

كيكي سيتيين يزيد من مشاكل برشلونة

قرر المدير الفني السابق لنادي برشلونة كيكي سيتيين مقاضاة النادي الكتالوني هو وفريقه المعاون بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم والتي تجعل إقالتهم رسمية أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

برشلونة خرج الموسم الماضي دون الحصول على أي بطولة، وودع دوري أبطال أوروبا بخسارة كارثية من بايرن ميونخ 8/2 في دور الثمانية.

الأمر الذي أدى إلى إقالة سيتيين وتعيين رونالد كومان، وجعل الأصوات تتعالى من أجل رحيل الرئيس جوسيب بارتوميو، بل وصل الأمر لإعلان ليونيل ميسي الرحيل عن النادي، قبل التراجع عن قراره والاستمرار لمدة موسم.

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وبسبب قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن كيكي سيتيين لا يحق له التعاقد مع أي نادٍ في مختلف درجات الدوري الإسباني، ولا يحق لبرشلونة أن يقوده مدرب جديد في منافسات الليجا إلا بعد إنهاء عقد سيتيين رسميًا.

إنهاء عقد سيتيين رسميًا يعني منحه باقي مستحقاته، بالإضافة إلى فسخ العقد، وحتى أمس لم يكن عقد المدرب السابق لبرشلونة قد تم فسخه، الأمر الذي طالب به وديًا قبل أن يقرر اللجوء إلى المحكمة.

ومن جهته أعلن المدرب الإسباني اتخاذ هذه الخطوة هو وسارابيا وبقية الجهاز من خلال بيان نشره سيتيين نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

— Quique Setien (@QSetien) September 17, 2020

سيتيين في الوقت الحالي يريد الحصول على بقية مستحقاته ليكون العقد مفسوخًا بشكل رسمي أمام الاتحاد الإسباني، وبرشلونة يحتاج إلى هذه الخطوة أيضًا حتى يتمكن رونالد كومان من قيادته في مباريات الدوري الإسباني.

ولكن برشلونة ظل يماطل في الرد على سيتيين بسبب المشكلات التي دخلت فيها إدارة بارتوميو مؤخرًا بسبب مخلفات الموسم الماضي والأزمة الاقتصادية وأزمة ميسي والانتخابات المبكرة.

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يذكر أن الوضع الحالي في برشلونة مليء بالفوضى، بغض النظر عن دعوات سحب الثقة، وإجراء انتخابات مبكرة في شهر مارس 2021.، حيث هناك الكثير من التراكمات التي تؤرق الجميع هناك.