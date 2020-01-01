سيتيين: لست محبطًا مثل بيكيه ونستطيع الفوز بالدوري الإسباني

تعرف على تصريحات سيتيين بعد التعادل السلبي مع إشبيلية

اعترض كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة، على تصريحات جيرارد بيكيه،حول صعوبة الفوز بالدوري الإسباني وأنّ ريال مدريد لن يفقد النقاط مؤكدًا قدرة البلوجرانا على رفع اللقب.

برشلونة فقد نقطتين في سباق الفوز بالدوري الإسباني ليتفوق بفارق 3 مباريات، ويستطيع الملكي تحقيق الصدارة حال فاز على ريال سوسييداد.

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بيكيه أكد في تصريحات عقب المباراة أنّ فوز برشلونة بالدوري الإسباني لن يكون سهلًا وأنّ النادي الملكي لن يفقد النقاط.

وقال سيتيين في تصريحات عقب المباراة: "علينا ألا نفقد الأمل، لا يزال لدينا العديد من المباريات وكل شيء وارد، ورغم أنّ مصيرنا ليس في أيدينا لكننا لا نزال ننافس على اللقب".

وتابع: "أنا واثق أنّ ريال مدريد سوف يفقد النقاط، البطولة لا تزال طويلة والنتائج قد تتغير في أي لحظة ولم نفقد الأمل".

وحول تصريحات بيكيه، أوضح: "حينما يستيقظ غدًا سوف يغير رأيه، إنّه فقط إحباط اللحظة وبعدها سوف يرى الأمر بصورة مختلفة".

وواصل: "ربما يشعر البعض بأن الأمور سيئة، لكني أرى الفريق بصورة جيدة للغاية وتطورنا كثيرًا وسيطرنا على المباراة ولولا تفاصيل صغيرة لعدنا بالنقاط كاملة".

مدرب برشلونة أكد أنّ إجلاس أنطوان جريزمان على دكة البدلاء جاء لأسباب فنية، إذ رأى أنّ الفريق سيكون أفضل بوجود برايثوايت أساسيًا.

وأردف: "الشوط الثاني لم نكن بالتنظيم المناسب ونحتاج للتطور في الدفاع بالكرة حتى لا نمنح الخصم فرصًا سانحة للتسجيل".

واختتم: "لم نرغب في إشراك إنسو فاتي لأنّ إشبيلية منافس قوي ودفاعه شرس ولذلك كان برايثوايت الأنسب. لا أزال متفائلًا وأعتقد أنّ لدينا القدرة على تحقيق نتائج إيجابية".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتاج للفوز على ريال سوسييداد لأجل تصدر النتيجة رغم التساوي في النقاط وذلك بفضل المواجهات المباشرة.