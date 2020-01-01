سيتيين: الأخطاء قلت وكنا في حاجة للفوز

ماذا قال كيكي سيتيين بعد فوز برشلونة على أتلتيك بيلباو واستعادة صدارة الليجا من ريال مدريد؟

قال كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة إن تحقيق الانتصار على أتلتيك بيلباو كان مهمًا، حيث كان الفريق في أمس الحاجة لاستعادة نغمة الانتصارات.

ونجح برشلونة في تحقيق انتصار هزيل على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شيء ليستعيد صدارة الدوري الإسباني ولكن بشكل مؤقت.

وكان برشلونة قد فقد صدارة الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام إشبيلية بدون أهداف.

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وعقب المباراة قال المدير الفني لنادي برشلونة إن الأخطاء التي كان يرتكبها الفريق قد قلت بشكل ملحوظ عن المباريات السابقة، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل بهذا النسق.

وأضاف: "علينا أن ننتظر ما سيقعله ريال مدريد في مباراة الغد، ولكن المهم أننا حققنا الانتصار اليوم، كنا أفضل واستحقينا الفوز، والواقع يقول إننا حصلنا على 3 نقاط جديدة"

وتابع: "في الشوط الأول كانت هناك بعض المشكلات، ولكن التبديلات في الشوط الثاني والدفع بريكي بويج وأنسو فاتي أعطى ديناميكية جديدة ونشط الفريق وجعله أكثر شراسة"

وأردف: "أنا سعيد بالشوط الثاني وأرى أن الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول والمشكلة التي تواجهنا فيه بشكل عام يمكن تداركها بمرور الجولات"

وأكمل: "عندما تكون هناك مساحات قليلة يجب أن تكون رشيقًا ودقيقًا خاصة حين تمتلك الكرة، ينقصنا ذلك منذ عودتنا ولكننا نعمل من أجل تحسين هذه الأشياء وأثق أنها ستتحسن مع الوقت"

وحول مسجل الهدف الوحيد في مباراة اليوم إيفان راكيتيتش قال سيتيين إنه قدم عرضًا رائعًا كما أنه لاعب مهم للفريق ويفهم كرة القدم بشكل جيد.

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أزمة فيما سيفعله ريال مدريد، المهم أننا سنعمل بكل قوة من أجل تحقيق الانتصارات في جميع المباريات المتبقية لنا وألا نضيع نقاطًا أخرى"

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وبهذا الفوز استعاد برشلونة صدارة الليجا من ريال مدريد الذي سيلعب مساء الغد مباراة الجولة الحادية والثلاثين أمام ريال مايوركا، وفي حال حقق الفوز فإنه سيستعيد الصدارة من جديد في لعبة الكراسي الموسيقية التي تميز صراع صدارة الليجا هذا الموسم بين القطبين.