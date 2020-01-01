بعد شكوى البلانكوس .. صحيفة: ريال مدريد ارتاح 27 ساعة أكثر من برشلونة

حرب صحفية كبيرة..

ردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على شكوى ريال مدريد وصحيفة ماركا من قلة راحة لاعبي الملكي، واعتبرت أن كتيبة زين الدين زيدان ستأخذ قسطًا من الراحة أكبر من برشلونة بصورة إجمالية.

صحيفة ماركا نشرت تقريرًا تؤكد فيه غضب إدارة الميرينجي من حصولها على 62 ساعة راحة فقط بين الجولتين 33 و34 مقابل تحصل برشلونة على 118 ساعة راحة بنفس الفترة.

بدورها قالت موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد سيرتاح أكثر من برشلونة بالنظر إلى إجمالي مواعيد المباريات بين الجولتين 28 إلى 35، إذ بلغت إجمالي ساعات راحة البرسا فقط 586 ساعة.

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في المقابل فإن النادي العاصمي سيتحصل على 613 ساعة، ما يعني أن هناك أفضلية للريال بـ27 ساعة عن كتيبة كيكي ستيين، ما اعتبرته الصحيفة يدحض ادعاءات الإرهاق المبالغ لزملاء كريم بنزيما.

وعاد ريال مدريد إلى صدارة الليجا مجددًا بعد الفوز على ريال سوسييداد بهدفين لهدف مقابل تعادل برشلونة سلبيًا مع إشبيلية بدون أهداف لحساب الجولة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تساوى الفريقين في عدد النقاط مع تفوق الملكي في المواجهات المباشرة.

مباريات الليجا حاليًا تُلعب كل يومين في محاولة لرابطة البطولة بأن تُنهي المسابقة في ختام شهر يوليو المقبل وقبل بداية منافسات دوري أبطال أوروبا المقرر لها 12 أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد حدد موعد 2 أغسطس كوعد لانتهاء كافة الدوريات، وباستثناء الدوري الألماني، فجميع الدوريات ستظل مضغوطة حتى نهاية يوليو نظرًا للتوقف الطويل بفعل كورونا.