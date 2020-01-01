سيتيين: أُفضِّل اللعب قبل ريال مدريد وميسي جاهز تمامًا للمباريات

المؤتمر الصحفي للمدرب الكتالوني..

يرى كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، أن اللعب قبل المنافس والغريم الأزلي ريال مدريد ميزة يحظى بها فريقه هذه الجولة من الدوري الإسباني، في وقتٍ أكد فيه على أن ليونيل ميسي بنسبة 100% للمنافسات المقبلة للنادي الكتالوني.

وعادت الليجا مرة أخرى يوم الخميس الماضي بديربي الأندلس عندما فاز إشبيلية على ريال بيتيس بهدفين نظيفين، وسيلتقي برشلونة مع ريال مايوركا يوم السبت بينما سيستضيف ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم الأحد.

برشلونة يتفوق على الريال بفارق نقطتين في صدارة ترتيب الدوري، مع تبقي 11 مباراة على النهاية سيقاموا جميعًا بدون حضور جماهيري، وبالنسبة لسيتيين، فإن خوض المباريات قبل الملكي ميزة يُفضّلها.

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المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة مايوركا مساء الجمعة قال "إذا منحتني الخيار، فإنني أفضل اللعب قبل المنافس، فسواءً قمت بأداء واجبك أم لا يمكنك بعد ذلك النظر إلى ما يقوم به المنافس، وعن نفسي، لا أهتم كثيرًا بما يقوم به منافسنا".

"ثمة مواقف علينا مراقبتها بشدة، المنافسة الآن قد تذهب طويلًا، علينا أن نفوز في مباراة مايوركا لنواصل أفضليتنا في النقاط، في النهاية يمكننا أن نصبح أبطالًا للدوري."

وعن توقف الكرة لمدة ثلاثة أشهر، قال "لا أعرف ماذا أقول، بالنسبة لنا كانت الاستراحة جيدة للعقل والتفكير والتحليل، لقد كان من الجيد أن نتذكر ونوضح، ولكن الفرق الأخرى أيضًا تمكنت من القيام بالأمر نفسه، سيتعين علينا رؤية ذلك في سياق المباريات، سنعرف إذا ما سنقدم صورة أفضل أم لا".

أما عن ليونيل ميسي "ميسي جاهز بنسبة 100%، تدرب بشكل صحيح مع زملائه وهو جيد للغاية، لن تكون هناك مشكلة. استراحة ميسي؟ من حسن الحظ أنه يعرف كيف يقيس نفسه بشكلٍ مثالي ومتى يضغط على نفسه أم لا، إذا تواجد خطر في مشاركته فسيكون أول من يخبرنا، أنا أثق بلاعبيني".

بالنسبة للويس سواريز العائد من إصابته "يبدأ المباراة؟ نعم من الوارد، ربما لا يشارك في المباراة كلها، نحن لا نتحمل المخاطرة، يمكنه أن يبدأ أو يحل بديلًا، إنه لائق ولكن بعد خمسة أشهر من المنطقي أنه سيحتاج بعض الوقت لاسترداد مستواه".

أرتور وأومتيتي "لقد تحدثنا عن الأمر، ظروف كرة القدم مختلفة وستؤثر على هذا السوق، الحقيقة أنني أحتاج إلى كل اللاعبين الذين أمتلكهم الآن وأتمنى أن يعطوني كل ما لديهم لأتمكن من الفوز بالدوري ودوري الأبطال، لن أدخل في التكهنات الأخرى لأنها بعيدة الآن".

"أرتور جاهز الآن، كانت لديه مشكلة في الكاحل قبل التوقف، الآن عاد بشكلٍ جيد ومثل بقية اللاعبين، إنه لاعب رائع كزملائه. أومتيتي كان الوحيد الذي لم يتدرب لفترة من الوقت بسبب إصابته في أول مران، إنه بصحة جيدة ولكن من المنطقي أنه سيفتقد للإيقاع."

وعن لعب دوري أبطال أوروبا في ملعب محايد "إنها افتراضات ننتظر رؤية إذا ما كانت ستُطبق أم لا، سيؤذينا قليلًا اللعب أمام نابولي في ملعب محايد، لكن هذه هي الظروف وسنتقبلها، لا توجد طريقة أخرى. في الليجا نعتمد على أنفسنا الآن بأفضلية النقاط، وفي دوري الأبطال لدينا ميزة وجود أفضل لاعب في العالم بفريقنا حيث يمكنه صناعة الفرق في أي وقت".

وتحدث عن سيميدو "لم أقرر إذا ما سيلعب غدًا أم لا، لن يتأثر قراري بالخطأ الذي قام به [حضر عيد ميلاد خلال الحجر الصحي]. إنه على دراية كاملة بالموقف وقد اعتذر لي ولزملائه، كان خطأ وانتهى الأمر على ذلك".

وأتم "رسالة إلى اللاعبين، آمل أن يتمكنوا من تطبيق كل ما يخبرهم به المدرب على أرض الملعب، كمية المعلومات والتعليمات التي ننقلها إليهم تستغرق وقتًا للمعالجة، نحن نحاول مساعدتهم".

الجدير بالذكر أن سيتيين تولى مقاليد قيادة برشلونة في يناير الماضي خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي، وقد خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد أتلتيك بلباو، بينما يقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل في دور الـ16 ذهابًا مع نابولي بهدف لكل فريق بإيطاليا.