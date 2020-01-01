الشكاوى لم تكن من فراغ .. برشلونة يرتاح أكثر من ريال مدريد

دراسة تؤكد أن ريال مدريد سيُعاني

يبدو أن ريال مدريد في طريقه إلى معاناة استثنائية مع عودة الدوري الإسباني للحياة مرة أخرى، إذ أظهرت دراسة أنه سيكون الفريق الأكثر إرهاقًا مع أقل ساعات من الراحة في الأربع جولات المقبلة من عمر الليجا.

وتستعد كتيبة زين الدين زيدان لاستضافة إيبار مساء الأحد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة الثامنة والعشرين من الليجا، ثم تستقبل فالنسيا يوم الخميس بمدريد أيضًا، على أن تخرج لمواجهة ريال سوسييداد يوم الأحد وأخيرًا تلتقي مع مايوركا في الديار يوم الأربعاء.

جميع الأندية ستتساوى في مدة الراحة بالجولة الأولى كونها عائدة من توقف دام ثلاثة أشهر، لكن من بعد ذلك، سيكون ريال مدريد الأقل راحة بفارق 74 ساعة ونصف عن باقي خصومه.

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وعلى النقيض سيكون حال برشلونة، فالجدول الموضوع للنادي الكتالوني يجعله في وضعٍ أفضل بكثير من وضع الميرينجي، حيث ستزيد عدد ساعات راحة النادي الكتالوني بمقدار 11 ساعة ونصف عن راحة الريال.

ضغط المباريات وعدم وجود وقت كافٍ لاستشفاء اللاعبين من شأنه أن يضر كثيرًا بمسيرة أي نادٍ في التنافس، فبجدول ريال مدريد الحالي سيكون الفريق أكثر عرضة للإصابات العضلية من غيره، ما سيشكل عاملًا مؤثرًا في المنافسة على لقب الليجا مع برشلونة.

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هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيه امتعاض إداري من ريال مدريد بشأن جدول المواعيد، فقد سبق وأن تحدث زين الدين زيدان عن الأمر نفسه، ومن قبله سانتياجو سولاري، فيما اعتبره الثنائي مميزات يحظى بها برشلونة تُقلل من العدالة والتنافسية بين الغريمين الأزليين.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن وصيفه الريال، مع تبقي 11 مباراة فقط على نهاية المسابقة المقرر أن تنطلق صافرة الختام فيها في أواخر يوليو المقبل.

يبقى الإشارة إلى أن تغيير أو تأجيل أي موعد من الجدول الحالي هو أمر شبه مستحيل في ظل ضغط الوقت الهائل ورغبة الاتحاد الإسباني والرابطة وكذلك الاتحاد الأوروبي في أن ينتهي الدوري وكذلك الكأس في موعد أقصاه 2 أغسطس المقبل.