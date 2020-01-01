سيتين: واجهنا خصمًا صعبًا وفزنا بفضل الـ VAR

تصريحات كيكي سيتين عقب انتصار برشلونة على ريال سوسيداد

أعرب كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاث أمام ريال سوسيداد واستعادة التوازن بعد خسارة الكلاسيكو.

وكان برشلونة قد نجح في خطف انتصار هام على ريال سوسيداد بهدف للا شيء في مباراة عانى فيها الفريق الكتالوني حتى نجح في حصد النقاط.

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وعقب المباراة تحدث كيكي سيتين عن الصعوبات التي واجهها فريقه من أجل الانتصار، كما أشاد بالعمل الكبير الذي قام به مدرب الخصم.

وأضاف: "اليوم كنا نعرف أنها ستكون مباراة معقدة للغاية أمام فريق كبير حصد ست انتصارات متتالية، كما حقق فوزًا في البرنابيو في الكأس، ويقدم أداء مميزًا ويتحكم في الكرة بشكل رائع ويمتلك لاعبين ممتازين"

وتابع: "وجدنا بعض الصعوبات حتى نجحنا في التسجيل، وسنحت لنا بعض الفرص ولكننا لم ننجح في ترجمتها حتى جاءت ركلة الجزاء ونجحنا في ترجمتها لهدف"

وأردف: "نريد الفوز بالمباريات بأريحية، لكن هناك خصوم أقوياء مثل خصم اليوم لم يدع الخروج بالكرة من الخلف ليكون مهمة سهلة، وكذلك استعادة الكرات في الأمام"

وأكمل: "لقد نجحوا في استغلال المساحات في الخلف وفي الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني، وجدنا بعض الصعوبات لكن ما دون ذلك قدمنا أداء جيدًا بالاخذ في الاعتبار قوة المنافس"

وحول تقنية الفيديو واستخدامها في لقاء اليوم قال: "لقد فزنا بفضل العودة إلى التقنية ولذلك احتسبت ركلة الجزاء، إنها مفيدة في هذا الأمر حيث أنها تمكنك من مشاهدة اللقطات الجدلية مرة أخرى"

واختتم: "دائمًا ما أتحلى بالتفاؤل وأرى الأمور بإيجابية، هناك فرقًا كبيرة تقدم أداء ممتازًا ويتسببون في صعوبات كبيرة لنا لكننا استحقينا هذا الفوز"

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يذكر أن برشلونة قد خسر صدارة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي بعدما سقط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.