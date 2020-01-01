سيتين: لا نتحكم كليًا في الصفقات وأعرف بيتيس جيدًا

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على صعوبة مواجهة ريال بيتيس وموقف الفريق في تعويض عثمان ديمبيلي بصفقات جديدة.

أعرب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في الدوري ضد نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيتين وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لدعم نفسه بصفقة جديدة لكن الأمر لا يمكنه التحكم فيه بشكل كامل.

وقال سيتين: "ستكون مباراة مميزة بالنسبة لي ولفريقي التدريبي فلقد أمضينا عامين استثنائيين هناك، نحن نعرف الفريق بشكل جيد بالرغم من وصول عناصر جديدة لكننا أيضًا على معرفة جيدة بهم، لكن ذلك لن يعني أننا سنتحكم بهم، لجميع يعلم أن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية فالنتائج في الفترة الأخيرة لم تكن جيدة بالنسبة لهم لكنهم كذلك لعبوا مباراة مميزة ضد ريال بيتيس قبل أسابيع".

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وأردف: "سنحاول أن نحقق الفوز في تلك المباراة للحصول على الثلاث نقاط، أعتقد أن الخسارة أمام بلباو كانت مؤثرة بالنسبة لنا لكننا تعلمنا الكثير منها والفريق كان جيدًا في تلك المواجهة".

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وأضاف عن دعم الفريق: "نحن في حاجة للاعب لديه القدرة على التكيف وأن يكون مرن قدر الإمكان في مراكز الهجوم، في الوقت الحالي الأمر ليس سهلًا بسبب وضع سوق الانتقالات، وفي العديد من الأوقات الأمر لا يتوقف بسببي أو بسبب النادي فهناك عوامل عديدة في مثل تلك الصفقات، هناك العديد من الأسماء مطروحة بالفعل، ومن الواضح أننا في حاجة لقدوم أخدهم لمساعدتنا".

وأكمل: "ريكي بويج وكوالدو مختلفان بشكل تام عن بعضهما البعض، سنرى من منهما سنحتاجه في المواجهة وسنتصرف على ذلك الأساس، كلاهما جيد ولديه الفرصة لكن ريكي هناك العديدين في مركزه".

وأنهى تصريحاته: "أنا لا أعطي الكثير من الاهتمام للحظ، ولا أعتقد أننا نحقق الانتصارات في بعض المباريات لأن لدينا نسبة أكبر منه لكننا نكون أفضل من الخصم، هكذا تتحكم في الحظ بأن تقوم بالأمور بشكل جيد".

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مباراة بيتيس وهو في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بفارق ثلاث نقاط ويواجه الملكي أوساسونا في نفس الجولة.