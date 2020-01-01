مفاجأة .. برشلونة حاول إعادة إنييستا

إنييستا من جديد بقميص البلوجرانا؟

كشفت تقارير صحفية عن محاولة من قبل مسؤولي برشلونة لإعادة أندريس إنييستا، نجم الفريق السابق ولاعب فيسيل كوبي الحالي، لصفوف البلوجرانا.

إنييستا انضم لصفوف فيسيل كوبي قبل عامين بعد أن قرر ختام مشواره رفقة برشلونة، وقاد الفريق الياباني فجر السبت لكأس السوبر على حساب يوكوهاما.

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وبحسب "سبورت"، فإنييستا تلقى عدداً من العروض لإعادته إلى أوروبا في انتقالات يناير الماضية، وأحد تلك العروض كان من الفريق الكتالوني.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة اتصلوا باللاعب واستطلعوا فكرة ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، الأمر الذي يشير لمتابعة النادي الكتالوني للاعبه السابق.

التقرير أوضح أن برشلونة تواصل مع النادي الياباني، ولكن الأخير رفض فكرة إعارة بسبب أهمية إنييستا له، ومشاركته في دوري أبطال آسيا.

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ويملك إنييستا في عقده مع كوبي عامين بعد رغم بلوغه السابعة والثلاثين، وتشير التقارير لتفكيره نحو التدريب بعد اعتزال اللعب.