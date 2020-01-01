سيتين يعلن عودة ألبا ويكشف كواليس الحوار مع جوارديولا

حان موعد الكلاسيكو

أعلن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، عودة مدافعه جوردي ألبا من الإصابة وجاهزيته لمباراة الكلاسيكو، وكشف تفاصيل ما دار بينه وبين مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وذكرت الصحافة أن الثنائي سيتين وجوارديولا جلسا مع بعضهما البعض بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي لحساب دوري الأبطال منتصف الأسبوع الفائت.

وقال سيتين بالمؤتمر الصحفي للقاء الكلاسيكو: "يوم هام والانتصار سيعطينا أفضلية لا أعرف مدى تأثيرها بعد، لا أثق بتلك المباريات، رأينا بعض الأشياء الغريبة بالكرة من قبل".

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وأكمل: "أتوقع مباراة متكافئة، وكلا الفريقين سيعطي كل ما عنده، ألبا عاد وجاهز للغد، يتبقى فقط قرار مشاركته أساسياً أم لا، برايثوايت؟ لن أعطي الخصم أي معلومات، سنرى، نحن نتحسن وهناك مساحة للمزيد، لا أعرف حدود هذا الفريق بعد".

وواصل المدير الفني: "رأيتم كيف لعبت مع بيتيس هنا في الماضي، سنحاول فرض السيطرة، هكذا لعبت مع لاس بالماس، بيتيس، والآن برشلونة، الماضي لا يعني شيئاً هنا، تلك مباريات خاصة".

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وأتبع: "مدريد سيكون فريقاً شجاعاً وسيضغط علينا، سجلوا في سيتي من الضغط من منتصف الملعب، أنا متحمس للفوز، 10 سم يمكن أن تصنع الفارق، آمل أن نلعب جيداً ونفوز، الاستحواذ سمة الفريقين".

وحول جاهزية بيكيه: "تعافى بشكل جيد والمشكلة التي عانى منها تخطاها تماماً، الجميع جاهز للعب غداً، أربعة لاعبو وسط؟ هذا حل مطروح، وفيدال لاعب قادر على شغل أكثر من مركز وهذا مفيد، أتعرف على اللاعبين وسعيد بالجميع".

وعن لقائه مع جوارديولا: "ذهبت لمدريد لمشاهدة خصمي ومعرفة بعض المعلومات عنه، وجاءت الفرصة أن نلتقي، بعض ما طبقه سيتي يمكن أن يكون مفيداً لنا، نملك علاقة خاصة".

وحول شعبية اللقاء: "في الماضي كنت أشاهده من كنبة المنزل، هذه مباريات كلاسيكية وهامة وستكون ذات وزن في المستقبل".

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وعلق سيتين على لقطة الحديث المحتدم بين لاعبيه في نابولي: "تلك الأمور تحدث أحياناً، ولا يمكن السيطرة عليها، وصعب تصليحها، ولكن الخصم قد يستفيد من مثل تلك الأشياء".

وعن رقم ميسي في الكلاسيكو: "نتمنى أن يخوض 43 مباراة كلاسيكو أخرى معنا، لا أعرف الأرقام بدقة، ولكن أتمنى أن يقدم مباراة عظيمة ويقودنا للفوز".

ويحتل برشلونة حالياً صدارة الليجا بفارق نقطتين عن ريال مدريد بعد تعثرات الأخير في الأسبوعين الماضيين بالخسارة من ليفانتي والتعادل مع سيلتا فيجو.