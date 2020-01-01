سواريز يعلن عن رأيه في التعاقد مع لوتارو وعودة نيمار

سواريز كشف عن رأيه في عودة صديقه نيمار إلى البارسا مرة أخرى

تحدث لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني حول اهتمام فريقه بالحصول على خدمات مهاجم إنتر الإيطالي لوتارو مارتينيز.

برشلونة واحد من أبرز المهتمين بضم لوتارو الصيف المقبل، لحل مشكلة العجز الهجومي الذي يعاني منه النادي في ظل تقدم سواريز في العمر وعدم وجود بديل على نفس المستوى.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لوتارو مهاجم من نوع فريد لديه الخصائص التي تجعله يلعب في أكبر الأندية".

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وأضاف: "هذه هي السنة الثانية التي يتواجد فيها في إيطاليا ويقدم فيها مستوى قوي للغاية، ولكن كما تعلم قرار التعاقد معه ليس في يدي أو أي أحد من اللاعبين".

وأردف: "منذ عامين صرحت بأنه يجب أن يكون هنالك مهاجم شاب برفقتي في الفريق ليتعلم ويأخذ مكاني بشكل مريح عندما أغادر".

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وتابع: "التعاقد مع لاعبين هو أمر جيد لأنه يجعلك قادراً على المنافسة وجعلك أكثر وعياً برغبتك في اللعب، أنا أدرك كم هو عمري، ولدي تنظيم أكثر حول استهلاك طاقتي في الملعب والمنافسة صحية وجيدة للفريق".

وتحدث سواريز حول عودة نيمار إلى برشلونة من جديد قائلاً: "نيمار صديق كثير من اللاعبين هنا، والحديث عن عودته أمر طبيعي ولكن هو يركز الآن مع باريس سان جيرمان حول دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، وسنرى ما سيحدث في الصيف المقبل.

يذكر أن سواريز كان قد أصيب منذ شهرين وسيغيب أشهر بسبب إصابة أكد في وقت سابق بأنه تحامل على نفسه ولعب عليها وهو مصاب ليغيب عن البارسا لفترة ما قبل نهاية الموسم.