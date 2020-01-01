سيبايوس يوضح موقفه من العودة لريال مدريد

داني سيبايوس نجم وسط ملعب ريال مدريد المعار لأرسنال يوضح موقفه من العودة للملكي.

كشف اللاعب الإسباني داني سيبايوس نجم فريق ريال مدريد المعار لصفوف أرسنال عن موقفه من فكرة العودة لصفوف النادي الملكي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيبايوس وأكد خلالها أنه يريد الاستمرار في صفوف أرسنال لأطول فترة ممكنة.

وقال سيبايوس: "عقدي ينتهي في نهاية الموسم لكنني أريد أن أستمر في اللعب هنا في أرسنال عندما تعود كرة القدم من جديد".

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وأضاف: "أنا لا أعرف كيف يمكن لذلك أن يتحقق بعد انتهاء فترة الاعارة، لكن الحديث عن مستقبلي في الوقت الحالي غير هام، الأهم هو أن أكون ذو شأن في فريقي الجديد

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وأردف: "عندما جئت لأرسنال فعلت ذلك لأكون لاعبًا هامًا في صفوف الفريق، لكن في الشهر الأخير كل شيء انهار بسبب فيروس كورونا".

وأنهى تصريحاته حول الأنباء التي انتشرت حول قربه من الرحيل عن أرسنال يناير الماضي وقال: "وكيلي أخبرني بوجود اهتمام من أكثر من نادٍ لكنني كنت قد بدأت في الحصول على فرصتي، وعرفت برغبة فالنسيا في ضمي".

جدير بالذكر أن سيبايوس كان قد شارك في 24 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.