نجم ريال مدريد يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

لوكاس فاسكيز نجم فريق ريال مدريد يختار الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عبر التاريخ.

أشاد لوكاس فاسكيز نجم فريق ريال مدريد بما يقدمه الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاسكيز وأكد خلالها أن الثنائي يعدان الأفضل في تاريخ اللعبة بالعصر الحديث.

وقال فاسكيز: "لو تم سؤالي عن أفضل لاعب في التاريخ أعتقد أن إجابتي ستكون بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

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وأضاف: "كلاهما رائعان للغاية ويصنعان التاريخ، لقد قاما بذلك على مدار سنوات طويلة، وستمر المزيد من السنوات حتى يظهر مثلهما من جديد".

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وأردف عن رونالدو: "هو لاعب مذهل ودومًا ما يدفع نفسه لتقديم أفضل ما لديه وكذلك يفعل مع زملائه في الفريق وهو ما ساعدنا بشكل واضح".

وأكمل: "لقد نشأت وأنا أشاهده يلعب لريال مدريد، لقد تابعته طوال الوقت وحتى الآن أتابع مقاطع الفيديو الخاصة به حتى أحسن من نفسي كلاعب.

وأنهى تصريحاته حول مستقبله في كرة القدم وإمكانية الانضمام للدوري الأمريكي قريبًا وقال: "سيكون ذلك مذهلًا للغاية، سأحب اللعب هناك بأحد الأيام".

جدير بالذكر أن فاسكيز كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا بجوار كريستيانو رونالدو في عام 2017 عندما تفوق الملكي على ليفربول في النهائي.