سيبايوس: تحدثت مع راموس وأعرف أين سيلعب الموسم المقبل

ثقة كبيرة..

زعم داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال، أنه على دراية بالخطوة المقبلة التي سيتخذها القائد سيرخيو راموس في مسيرته بالفترة المقبلة.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع الإدارة على التجديد بسبب خلافات حول الراتب ومدة العقد الجديد.

سيبايوس ورغم خروجه من سانتياجو برنابيو هذا الصيف إلا أنه يحافظ على تواصله مع نجوم الملكي، وقد أكد على تواصله مع راموس في الأيام الأخيرة.

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الدولي الإسباني قال "كنت محظوظًا بما يكفي للحديث معه اليوم، لكن ليس عن استمراريته، لكنني أعتقد أن هدف سيرخيو هو إنهاء مسيرته في ريال مدريد".

وتابع "إذا كان عليه الرهان، فهو أنه سيظل في الفريق الموسم المقبل."

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كما أضاف متحدثًا عن مدربه السابق زين الدين زيدان "أعتقد أن وصول زيدان كان مفيدًا لنا جميعًا في مدريد، إنه أفضل مدرب يمكن أن يمتلكه ريال مدريد".

"الحقيقة أن صراحته تكون موضع تقدير كبير عندما يكون بهذا الوضوح، لقد كان صادقًا وأخبرني أنني سأكون بحاجة إلى دقائق."

وأتم "وقعت عقدًا طويلًا مع ريال مدريد، لا يزال أمامي عامين ونصف هناك، هدفي الآن هو أن أنجح في آرسنال وسنرى ما سيحدث في الصيف، لكني أريد أن أكون مهمًا في مدريد بالمستقبل".

الجدير بالذكر أن سيبايوس أعير للمرة الثانية منذ وصوله إلى مدريد باتجاه آرسنال لعدم قناعة زيدان بقدراته، بيد أن دوره في الجانرز هذا الموسم أقل كثيرًا في ظل تألق محمد النني.