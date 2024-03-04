"سأجيب بشكل سيئ".. سؤال عن "طموح برشلونة" يفجر غضب تير شتيجن!

ماذا قال حارس البارسا؟

أبدى مارك تير شتيجن، حارس برشلونة، استياءه من التعادل السلبي مع أتلتيك بيلباو (0-0) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تير شتيجن، في تصريح عقب المباراة: "من الواضح أننا كنا ذاهبين للفوز، لكن لم ندخل منطقة جزاء الخصم بما فيه الكفاية، وافتقرنا إلى الهدوء. التعادل أفضل لهم مقارنة بنا، أعتقد أننا كنا قادرين على القيام بما هو أكثر، كنا نسعى للحصول على النقاط الثلاث ولم نحصل عليها".

وعن إصابة الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري في الشوط الأول، علق: "من المؤسف أن الإصابات جاءت في البداية، حيث بدأنا المباراة بشعور جيد، لكن اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء قدموا أداء جيدًا، دعونا نأمل ألا يكون الأمر خطيرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد قاموا بضغط عالٍ في الملعب، لكنه لم يكن ضغطًا مكثفًا، عرفنا كيف نتغلب عليه، لكن عندما وصلنا إلى منطقة الخصم كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

وغيّر تير شتيجن لهجته عندما سُئل عن احتمال نقص الطموح في الفريق، فختم: "من الصعب ألا أجيب بشكل سيئ، ما لا تفتقر إليه غرفة الملابس هو الطموح، ولا أحب أن يتم الحديث عنه، لم يكن الأمر كذلك وحاولنا حتى النهاية".