سون يتحدث عن هدفه التاريخي في بيرنلي وكين يكيل المديح له

مورينيو يصرخ من أجل تحصل سون على جائزة رجل المباراة..

أعرب هيونج مين سون، لاعب توتنهام، عن سعادته بالهدف الرائع الذي أحرزه في شباك بيرنلي، في المباراة التي سحق فيها السبيرز ضيوفهم بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي الكوري الجنوبي تسلم الكرة من عند منطقة جزاء فريقه، ليمر من أغلب لاعبي بيرنلي حتى وصل إلى منطقة جزائهم ووضع الكرة في شباك الحارس بوب مُعلنًا عن تقدم الفريق اللندني بهدفه الثالث الأسطوري بأتم معاني الكلمة.

سون في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "عندما تسلمت الكرة حاولت أن أمرر الكرة إلى ديلي آلي ولكنني لم أتمكن من العثور عليه، لذلك استمررت في الركض، أنا سعيد بتسجيل الهدف.".

كما تابع "لقد كان يومًا رائعًا، لقد صنعنا فرصًا، استحققنا أن نحظى بالثلاث نقاط، قدّمنا أداءً لا يصدق.".

رجل رائع - رجل مخيب | توتنهام وبيرنلي

في الوقت نفسه، فقد كان جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، خلف كواليس إجراء هذا الحوار، وقد كان يصرخ مطالبًا بأن يتحصل نجم فريقه على جائزة رجل المباراة بعد الأداء المبهر الذي ظهر به.

على صعيد متصل، تحدث هاري كين، قائد توتنهام، والذي أحرز هدفين رائعين أيضًا اليوم، وقال "لقد سرق سون الأضواء اليوم، إنه هدف لا يصدق وهجمة مرتدة لا تصدق.".

توتنهام حقق هذا الانتصار الساحق بعد أيام قليلة من الهزيمة التي مُنيّ بها على يد مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، وقد اعتبر كين أن مباراة بيرنلي كانت فرصة لمصالحة الجماهير على الهزيمة الغير متوقعة.

"لقد كان أداءً رائعًا من الجميع اليوم. عندما تلعب مباراة سيئة أمام فريق كبير مثل مانشستر يونايتد، فلا يمكنك أن تنتظر للمباراة التالية ولصافرة الحكم من أجل أن تُعوِّض الهزيمة. يمكنك أن ترى ذلك، لقد دخلنا بقوة واغتنمنا الفرص."

الجدير بالذكر أن انتصار توتنهام قد رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 23 ليتقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الرابع، تشيلسي، إلى 6 نقاط فقط بعد هزيمة البلوز اليوم على يد إيفرتون.