الدوري الإنجليزي الممتاز

سون: أنا لست ميسي أو رونالدو

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Getty Images
سون يتحدث عن استحالة مقارنته بميسي ورونالدو وحب جماهير توتنهام له

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تحدث النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم نادي توتنهام هوتسبيرز عن استحالة مقارنته بكرستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

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وكان سون قد قدم أداء مميزًا مع توتنهام في الموسم الماضي وكذلك في بدايات الموسم الحالي، مما جعله أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح سون أحد المفضلين لجماهير توتنهام، الأمر الذي أسعده كثيرًا وجعله يشعر بالفخر بأنه وصل إلى هذه المكانة عند جماهير السبيرز.

وحول ذلك قال سون إن كل مباراة يخوضها مع توتنهام ترتفع فيها طموحاته ويسعى لتقديم أداء أفضل مما قدمه في السابق من أجل الجماهير.

وأضاف: "أنا لست أحد أفضل اللاعبين في العالم، صراحة أضحك عندما يقولون ذلك، هناك كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي والبقية، أنا ليس كمثلهم"

وتابع: "أحب كرة القدم أكثر من حبي للأضواء والجوائز، وأسعى لكي أنجح في تلك اللعبة التي أحبها وأن أصبح علامة بارزة فيها، هذا هو هدفي"

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يذكر أن توتنهام بدأ الموسم بشكل مخيب للآمال على الرغم من وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

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