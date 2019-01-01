سون: أنا لست ميسي أو رونالدو

سون يتحدث عن استحالة مقارنته بميسي ورونالدو وحب جماهير توتنهام له

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم نادي توتنهام هوتسبيرز عن استحالة مقارنته بكرستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

وكان سون قد قدم أداء مميزًا مع توتنهام في الموسم الماضي وكذلك في بدايات الموسم الحالي، مما جعله أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح سون أحد المفضلين لجماهير توتنهام، الأمر الذي أسعده كثيرًا وجعله يشعر بالفخر بأنه وصل إلى هذه المكانة عند جماهير السبيرز.

وحول ذلك قال سون إن كل مباراة يخوضها مع توتنهام ترتفع فيها طموحاته ويسعى لتقديم أداء أفضل مما قدمه في السابق من أجل الجماهير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وأضاف: "أنا لست أحد أفضل اللاعبين في العالم، صراحة أضحك عندما يقولون ذلك، هناك كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي والبقية، أنا ليس كمثلهم"

وتابع: "أحب كرة القدم أكثر من حبي للأضواء والجوائز، وأسعى لكي أنجح في تلك اللعبة التي أحبها وأن أصبح علامة بارزة فيها، هذا هو هدفي"

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يذكر أن توتنهام بدأ الموسم بشكل مخيب للآمال على الرغم من وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.