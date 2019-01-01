سولشاير يوجه نصيحة لشباب مانشستر يونايتد كي يكونوا أبطالاً

رسالة من مدرب مانشستر يونايتد إلى لاعبي فريقه

وجه أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد نصيحة إلى لاعبي فريقه، ليكونوا أبطالاً في المستقبل.

وتعتمد سياسة مانشستر يونايتد في الفترة الحالية على اللاعبين الشباب، إما أبناء أكاديمية النادي أو من خلال سوق الانتقالات مثل دانيل جيمس وبيساكا.

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وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "عندما تكون لاعب كرة قدم، يجب أن تكون مملاً".

وواصل: "الذهاب إلى السرير والراحة والتعافي والاستعداد للمباريات القادمة، كل تلك الأمور يمكنك فعلها بعد حياتك المهنية".

وأكمل: "في الفترة من من يوليو وحتى منتصف مايو، يجب أن تكون كرة القدم هي شغلك الشاغل، هناك عطلة صيفية للقيام بالأمور الأخرى، هذه هي الطريقة المملة التي جعلتني أنا وزملائي ناجحين".

وأشار المدرب النرويجي إلى أنه بإمكانه مراجعة حسابات لاعبي الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يفعل ذلك لمصلحتهم.

وأتم تصريحاته ضاحكاً: "الآن أصبح من المستحيل عليهم القيام بأي شيء، لأنني أعرف ماذا يفعلون".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لمواجهة برايتون عصر اليوم في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.