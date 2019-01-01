فريد لمشجعي مانشستر يونايتد: سنقاتل لتحقيق أهدافنا

لاعب الوسط البرازيلي يُطمئن مشجعي اليونايتد على مستقبل وأهداف الفريق

بعث متوسط ميدان مانشستر يونايتد فريد، رسالة لمشجعي النادي، مفادها أن الفريق لن يستسلم، وسيواصل القتال حتى نهاية الموسم، على أمل استعادة الألقاب الغائبة، وكذا إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

واعترف اللاعب البرازيلي بأن رفاقه في غرفة خلع ملابس "أولد ترافورد"، ليسوا سعداء بالنتائج التي حققها الفريق في بداية الموسم، مع ذلك، راهن على عودة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل فوات الأوان.

وقبل مواجهة برايتون المقرر لها بعد ظهر الأحد على ملعب "مسرح الأحلام" لحساب الأسبوع الثاني عشر للبريميرليج، قال فريد لقناة النادي "نعم البطولات مهمة للغاية، لكن بطولة الدوري لا تقل أهمية عن البطولات الأخرى، وبغض النظر عن صعوبة أي مباراة، فإننا نذهب دومًا إلى أرض الملعب لنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف "بالطبع نبحث دائمًا عن أفضل النتائج في الدوري، ولأننا مانشستر يونايتد، ينبغي علينا أن نكون في المقدمة، وهذا يحتاج المزيد من القتال لنضمن أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا".

وختم "لسنا سعداء بمركزنا في جدول ترتيب أندية الدوري الإنكليزي، لكننا نتطلع إلى الأفضل، وأنا متأكد أننا سنحقق أهدافنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لنعود مرة أخرى إلى مراكز المقدمة".

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الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر في الجدول برصيد 13 نقطة، على بعد خمس نقاط من مراكز الهبوط، فيما يحتل برايتون المركز الثامن ولديه 15 نقطة.