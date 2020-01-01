سولشاير ينفي علاقة استبعاد بوجبا بتصريحات ديشان

سولشاير يكشف السبب الحقيقي لاسبتعاد بول بوجبا من مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن سبب استبعاد بول بوجبا من لقاء السبت للشياطين الحمر مع وست بروميتش ألبيون.

ومن المقرر أن يغيب لاعب الوسط عن أول مباراة للنادي منذ عودته من فترة التوقف الدولي التي شارك فيها مع منتخب بلاده وأثار مدرب فرنسا ديدييه ديشان الجدل بالحديث عنه.

وأضاف ديشان أيضًا أنه يعتقد أن بوجبا يتأذى نفسيًا بسبب وضعه في مانشستر يونايتد، بينما رد سولشاير بالقول إن بوجبا لا يلعب خارج مركزه وهو بحاجة إلى القليل من الإيقاع.

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لكن سولشاير قال اليوم السبت إن غياب بوجبا عن مواجهة وست بروميتش ألبيون الليلة لا علاقة له بما حدث مؤخرًا أو بالتعليقات التي أدلى بها خلال فترة التوقف الدولي.

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وبدلاً من ذلك، قال المدير الفني النرويجي إن استبعاد بوجبا جاء بسبب كدمة تعرض له، وهو ما يتركه أيضًا في موضع شك بشأن مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد باشاك شهير التركي.

وقال سولشاير لتلفزيون مانشستر يونايتد: "تلقى بول ضربة في المباراة الأخيرة وبدأ يشعر بها أمس قبل الحصة التدريبية لكنه لم يستطع الاستمرار حتى النهاية، آمل أن يكون بخير يوم الثلاثاء. ما زلنا لا نعرف".

بدأ بوجبا أساسيًا سبع مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وإضافة إلى ذلك فإنه أيضًا ظهر في جميع مباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا .

وحول سكوت ماكتوميناي قال سولشاير إنه يحتاج إلى الراحة نظرًا لأنه كان في كل بلاد العالم تقريبًا حيث سافر إلى 3 بلدان خلال أسبوعين فقط مع منتخب بلاده قبل العودة إلى مانشستر يونايتد.

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جدير بالذكر أن بوجبا لا يمر بأفضل مواسمه رفقة مانشستر يونايتد، وخرج مدربه في منتخب فرنسا ديدييه ديشان قبل أيام وانتقد تعامل الشياطين الحمر معه.