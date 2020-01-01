سولشاير يوضح إمكانية مشاركة إيجالو أمام تشيلسي وموقف المصابين

أوضح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد احتمالية مشاركة أوديون إيجالو، الوافد الجديد للفريق أمام تشيلسي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي مساء الإثنين القادم في ختام مباريات الجولة الـ 26 من البريميرليج.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفوز على تشيلسي يمنحنا ثلاث نقاط تقلل الفجوة بيننا وبينهم، لعبنا أمامهم مرتين هذا الموسم واستطعنا الانتصار".

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وعن إمكانية مشاركة الوافد الجديد إيجالو في المباراة قال المدرب النرويجي: "لم أقل أبدًا أنه سيكون جاهزاً للعب يوم الإثنين، ولكنه سيسافر معنا".

وواصل: "الآن هو خارج الفريق لمدة أسبوعين، لإجراء احترازي، سنرى إذا كان مصاباً بفيروس كورونا أم لا، نحن نتواصل معه وإنه يقوم بتنفيذ البرنامج الذي وضعناه له".

وعن الانتقادات التي وجهت للفريق بسبب التعاقد مع المهاجم النيجيري قال سولشاير: "بعد إصابة راشفورد كنا بحاجة إلى مهاجم آخر، وعندما تعاقدنا كنا نعلم بأنه يمكنه مساعدتنا فهو هداف كأس الأمم الأفريقية الأخيرة سيقدم شيئاً للفريق".

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وعن إصابات بوجبا وماكتومناي: "لا أعتقد أننا سنستعيد أي من المصابين في مباراة تشيلسي، ماكتومناي وتوانزيبي لم يشاركوا كثيراً وليسوا مستعدين لتلك المباراة، وبالطبع بوجبا ليس جاهزاً".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.