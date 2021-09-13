سولشاير يشرح كيف سيقنع بوجبا بالاستمرار في مانشستر يونايتد!

أولي جونار سولشاير يؤكد أن تحقيق البطولات هو السبيل لبقاء النجوم في مانشستر يونايتد.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه سيحاول أن يحقق البطولات من جديد في الأشهر المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير للحديث عن مستقبل بول بوجبا في صفوف الشياطين الحمر مع قرب عقده من الانتهاء.

وقال سولشاير: "الأمر يعود لنا الآن لنحقق النتائج وأن نثبت لأنفسنا وللجميع أننا نستطيع أن نحقق الفوز بالألقاب".

وأضاف: "كل جماهير مانشستر يونايتد التي تغني لنا تريد تحقيق البطولات، والجميع يقدم كل ما لديه، ودعونا نرى إلى أين سنصل".

وأردف: هذا الفريق يملك الكثير من الليالي الرائعة في دوري أبطال أوروبا، بعضها قد يكون الأكبر في تاريخ مانشستر يونايتد".

وأكمل: "هدفنا الحالي عندما ندخل للبطولة أن نحاول الوصول لأبعد مكان ممكن، الأمر سيكون صعبًا لكنه دومًا كذلك".

جدير بالذكر أن عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهناك أحاديث عن وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر.

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