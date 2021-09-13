"باريس سان جيرمان أخطأ بالتعاقد مع راموس"

لاعب باريس سان جيرمان السابق يرى أن ناديه أخطأ بالتحرك والتعاقد مع سيرخيو راموس.

يواصل نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي السابقين انتقاد ناديهم على خطوة التعاقد مع سيرخيو راموس القائد السابق لنادي ريال مدريد الإسباني.

راموس انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق على التجديد، ليقرر اللاعب الانتقال إلى "حديقة الأمراء" بعقد يمتد لموسمين.

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، لم يلعب راموس أي مباراة حتى الآن، بسبب إصابة عضلية تلقاها نهاية الموسم الماضي مع ريال مدريد، ولا زالت تمنعه من المشاركة.

جيروم روتن، جناح باريس سان جيرمان السابق، كان آخر الأسماء التي انضمت إلى انتقاد قرار نادي العاصمة الفرنسية بالتعاقد مع راموس.

ماذا قال روتن عن إصابة راموس؟

روتن قال في تصريحات لشبكة "rmc sport" الفرنسية معلقًا على إصابة راموس: "منذ وصوله وهو يقضي وقته في غرفة العلاج، الإصابات العضلية في هذا العمر المتقدم من حياتك المهنية أمر مروع، لأنه نادرًا ما يمكن التعامل معها بشكل صحيح".

وأضاف: "بمجرد أن يزيد اللاعب من السرعة، سواء كان ذلك في المباريات أو الحصص التدريبية، قد لا يتمكن من الاستمرار، عندما يكون في سن معينة، يجب أن يلعب عددًا من المباريات للوصول إلى أفضل مستوياتك، لكن كيف ستفعل ذلك مع إصابة متكررة ف ربلة الساق؟".

ماذا قال روتن عن تعاقد باريس سان جيرمان مع راموس؟

وتطرق روتن إلى تعاقد باريس سان جيرمان مع قائد ريال مدريد السابق بقوله: "عندما وصل، قلنا جميعًا إن سيرخيو راموس سيغير عقلية غرفة الملابس بسبب شخصيته، لكن في الوقت الحالي الأمر ليس إيجابيًا، سيتعين عليه المساهمة أكثر مع الفريق على أرض الملعب".

وأضاف: "خلاف ذلك، سيكون من غير المجدي وجوده، إذا وضعت نفسك مكان اللاعبين الآخرين مثل ماركينيوس أو كيمبيمبي، أعنى على مستوى الجودة الفردية، هل هم حقًا أدنى من راموس اليوم؟ الجواب بسيط جدًا: لا".

واختتم روتن تصريحاته قائلًا: "اليوم لدي انطباع بأن التعاقد مع سيرخيو راموس كان فكرة سيئة من باريس سان جيرمان".

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