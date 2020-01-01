سولشاير يدافع عن إدارة مانشستر يونايتد

سولشاير يرى أن الأمور على خير ما يرام

يبدو أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي سعيد بالسياسة التي يدار بها النادي في الوقت الحالي.

لويس فان خال وجوزيه مورينيو المدربان اللذان سبقا سولشاير في تدريب النادي اشتكيا من السياسة التي يدار بها النادي، على عكس ما يقوله النرويجي.

الثنائي وضحا بعد رحيلهما عن النادي أن الإدارة كانت تتصرف بطريقة غريبة في سوق الانتقالات وتتعاقد مع لاعبين وفق أهوائهم الشخصية، وهو نفس الأمر الذي يراه سولشاير أنه تنسيق بين الطرفين "المدرب والإدارة".

وقال سولشاير في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "مانشستر إيفننج": "عليك أن تنظر إلى المرآة وتوضح لنفسك كل الأمور وليس عليك أن تشتكي من كل شيء".

وأضاف: " يتعلق الأمر بالتفاهم، وأعتقد أن الهيكل الذي تم وضعه هنا مناسب، في الوقت الذي قضيته هنا مع كل الموارد التي تم إنفاقها على اكتشاف اللاعبين وتوظيفهم والبحث عنهم للتأكد من أننا مرتاحون عندما نوقع معهم".

وتابع: "لايمكن للإدارة أن تتعاقد مع لاعب بدون أن تحصل على موافقتي الأمر متروك لي لأقول نعم أو لا، كل ما قيل من مدربين سابقين هو كذب".

يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن في سوق الانتقالات الشتوية، وأكد المدرب النرويجي أن الفريق عليه التصرف بعقل في الأموال.

سولشاير يدافع عن إدارة مانشستر يونايتد

ومع حصول النادي على أقل عدد من النقاط منذ 30 عاماً، فأن سولشاير يرى أن الأمور تسير على ما يرام.

واختتم: " "أنا لا أخاف على موقفي في هذا الصدد، سأواصل العمل، بالطبع أنت تعلم أنك بحاجة إلى نتائج وأن تظهر أنك تقوم بالأشياء الصحيحة لكنني لن أنفق أموالًا كبيرة على شخص يأتي هنا الآن إذا لم يكونوا مناسبين للنادي ".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.