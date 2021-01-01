سولشاير: نحن أقوياء وما يقوم به كافاني إعجازي

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم في مؤتمر خاص بالمباراة المنتظرة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا.

ونجح مانشستر يونايتد في إقصاء ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد الماضي ليواصل صحوته وأدائه القوي على مستوى جميع المسابقات.

وحول ذلك، قال سولشاير إنه يأمل في مواصلة الانتصارات حيث أن النتائج الإيجابية يجب أن تتواصل، مؤكدًا أنه قادر على مواجهة التحديات الحالية والمنافسة مع الفريق في الفترة المقبلة.

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وفيما يخص مشاركة كافاني في مباراة الغد ترك سولشاير الباب مفتوحًا، حيث قال: "أعتقد أنه علينا الانتظار لكي لا نخاطر بأحد لاعبينا وهو لم يصل بعد إلى الجاهزية التامة"

وأكد: "ما يضيفه كافاني لا يصدق، كما تعلمون، عندما يركض مهاجم من هذا العمر حوالي 12 كيلومترًا في مباراة واحدة وبهذا الضغط الكبير فإن الأمور ليست سهلة على الإطلاق"

واسترسل: "هو يطارد قلب الدفاع في كل مرة يستحوذ فيها حارسهم على الكرة يضغط بقوة، يتعامل مع لاعبي خط الوسط، يرتكب خطأ ثم يحصل مرة أخرى على الكرة في منطقة الجزاء"

ورفض أولي جونار سولشاير الحديث عن إقالة المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد من منصبه حيث أكد أن مثل هذه الأمور تضع المدربين تحت ضغط دائم.

وقال في هذا السياق: "ليس لي أن أعلق كثيرًا على ذلك ولا أبدي رأيه فيه، أعلم أن فرانك لا يريدنا أن نشعر بالأسف تجاهه، بشخصيته التي أعلمها هو لا يحب ذلك"

ووضح: "أنا متأكد من أنه سوف يستعيد عافيته ويتمتع بمسيرة تدريبية جيدة. لقد مروا بموجة واحدة سيئة، منذ وقت ليس ببعيد كانوا في صدارة الدوري. لم يمروا بالكثير من النتائج السيئة والتقلبات ولكنها كرة القدم"

وأضاف: "إذا لم أكن أثق في معتقداتي وقيمي وجودة فريق العمل وجودة لاعبي فريقي، فمن يجب أن يفعل ذلك؟ لا أنظر إلى نتيجة أو اثنتين ويجب استعادة الثقة قبل كل مباراة"

وواصل: "هناك العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة هذا الموسم وهذا ليس جديدًا فيما يتعلق بالبريميرليج، لا توجد مباراة سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز"

وتابع: "النتائج تصنع العناوين الرئيسية وأغلفة الصحف وفي المباريات التي تفوز بها يتم الإشادة بك بعبارات تشبه"هذا أداء رائع". في بعض الأحيان تخسر وتنتقد لأنه لا شيء يبقى كما هو دائمًا"

وأردف: "استعادة قوتنا في أولد ترافورد؟ لقد قلت كثيرًا من قبل سواء داخل ملعبنا أو خارجه لا فارق يجب أن نلعب على الفوز دائمًا في أي مباراة نلعبها في أي ملعب وفي أي منافسة إذا كنا نريد الاستمرار هكذا"

وأكد: "بالطبع أيام مختلفة عما اعتدناه في السابق، أيام صعبة في الحياة بشكل عام، سيكون هناك أفضل فيما هو قادم، وأنا أعرف هؤلاء اللاعبين جيدًا وأثق بهم في الحصول على رد".

وحول ميسون جرينوود قال: "نما ماسون ونضج وهو يتدرب مع إدينسون كافاني لمدة نصف موسم الآن. بالطبع مفيد جدًا أن يتعلم من محترف مثله، أو من برونو، فهذا كل شيء. أنا واثق جدًا من أن ميسون سيحقق الأهداف ويساعد الفريق"

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يذكر أن مانشستر يونايتد عانى في بداية الموسم من تذبذب النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا، ولكنه استفاق وتصدر البريميرليج في الآونة الأخيرة تحت قيادة أولي جونار سولشاير.