سولشاير: متحمس لعودة الجمهور وراشفورد مصاب في كتفه

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم في مؤتمر خاص بالمباراة المنتظرة أمام وست هام يونايتد على ملعب لندن الأوليمبي في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتلقى هزيمته الأوروبية الثانية هذا الموسم.

السقوط أوروبيًا والأداء السيئ إضافة إلى التذبذب محليًا زاد الضغط على سولشاير بعد هزيمته على يد آرسنال نهاية الأسبوع قبل الماضي ثم الفوز بقيادة كافاني وتوالي النتائج المتذبذبة.

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وحول ذلك، قال سولشاير إنه يأمل في العودة لسكة الانتصارات من جديد، مؤكدًا أنه قادر على مواجهة التحديات الحالية والمنافسة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف: "إذا لم أكن أثق في معتقداتي وقيمي وجودة فريق العمل وجودة لاعبي فريقي، فمن يجب أن يفعل ذلك؟ لا أنظر إلى نتيجة أو اثنتين ويجب استعادة"

وتابع: "النتائج تصنع العناوين الرئيسية وأغلفة الصحف وفي المباريات التي تفوز بها يتم الإشادة بك بعبارات تشبه"هذا أداء رائع". في بعض الأحيان تخسر وتنتقد لأنه لا شيء يبقى كما هو دائمًا"

وأردف: "تصبح كل لعبة كرة قدم تاريخًا بشكل سريع وجزءًا من الماضي، ومتحمس بالطبع لعودة الجماهير من جديد واللعب أمامهم الذي يجعل لكرة القدم معنى""

وحول تأثير النتائج السلبية قال: "أنا بخير، ليس عليك أن تكون سعيدًا حتى تظل تفكر بشكل إيجابي في المرحلة المقبلة وفي إدارة الظروف الراهنة"

وأكد: "أنتم تعلمون أننا في أيام مختلفة عما اعتدناه في السابق، أيام صعبة في الحياة بشكل عام، سيكون هناك أفضل فيما هو قادم، وأنا أعرف هؤلاء اللاعبين جيدًا وأثق بهم في الحصول على رد".

وحول راشفورد قال: "إنه يعاني من إصابة على مستوى الكتف ولكنه سيخضع للفحوصات الطبية من أجل الوقوف على إمكانية مشاركته في مباراة وست هام"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من تذبذب النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا في الآونة الأخيرة تحت قيادة أولي جونار سولشاير..