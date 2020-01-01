سولشاير: كلوب أعاد ليفربول من الصفر وهكذا سنفوز عليهم

مدرب مانشستر يونايتد يتغزل في كلوب

أشاد المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، بنظيره في ليفربول يورجن كلوب، وذلك في حديثه مع موقع النادي قبل القمة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم.

وسيحل يونايتد ضيفًا على أرضية ملعب "أنفيلد روود" لمواجهة الريدز في كلاسيكو الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي، الذي تصدره صاحب الأرض بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

وعن بصمة كلوب، قال المدرب النرويجي "إنه مدرب رائع وقام بعمل رائع، لقد أعاد هيكلة ليفربول وبدأ من الصفر تقريبًا".

وأضاف "وبالنسبة لنا، فقد بدأنا شيئًا ما، ونريد العودة إلى المنافسة على الدوري ، وهم الآن يواجهون هذا التحدي، وقد تم إنجاز ذلك بشكل جيد".

وعاد للحديث عن كلوب "هو رجل لطيف للغاية ومدرب جيد، وبطبيعة الحال نحن نحترمهم، وقد أثبتوا من خلال نتائجهم وأدائهم أنهم يستحقون هذا الاحترام، وأظهرنا ذلك في مبارياتي مع الفريق".

وعن كيفية الفوز أو تعطيل ليفربول، خاصة بعد السجل الجيد لليونايتد في آخر 11 مواجهة مباشرة مع الغريم الشمالي، بالتعرض للهزيمة مرة واحدة فقط، قال "كمدرب. قد واجهت ليفربول مرتين، ونحن لدينا طرق مختلفة للتغلب عليهم".

وأنهى حديثه "فقط أذهب إلى هناك بكل ثقة وشجاعة وأحيانًا الغطرسة بشكل جيد، أذهب دائمًا إلى هناك وبداخلي ثقة كبيرة في نفسي لأتعامل بشكل جيد مع الجماهير ومع زملائي في الفريق".

ويعتبر مانشستر يونايتد الفريق الإنجليزي الوحيد الذي خرج بنتيجة إيجابية أمام الإعصار السماوي في قمة "أولد ترافورد"، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أكتوبر الماضي.

وسيخوض يونايتد المباراة وهو في المركز الخامس، برصيد 34 نقطة، على بعد خمس نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع.