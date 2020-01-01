مانشستر يونايتد يواجه ليفربول دون راشفورد

مانشستر يونايتد يسافر لمدينة ليفربول دون لاعبه ماركوس راشفورد مما يعني غيابه عن مواجهة متصدر الدوري الإنجليزي.

خرج اللاعب الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد من قائمة مباراة فريقه المقبلة ضد ليفربول والتي تقام مساء الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" والتي أكدت أن اللاعب لم يسافر مع مانشستر يونايتد لمدينة ليفربول لخوض المباراة.

وكان راشفورد قد أصيب في مباراة الفريق الأخيرة أمام ولفرهامبتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المواجهة التي أقيمت على أولد ترافورد.

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وخرج المدرب الحالي للفريق أولي جونار سولشاير ليؤكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الخاص بلقاء الغد أن قرار انضمام راشفورد للفريق سيأتي في اللحظات الأخيرة.

وقال سولشاير: "كما قلت قبل عدة أسابيع عن هاري ماجوير، نحن نريد أن نمنحه الوقت الكامل للعلاج وسنقوم ببعض الفحوصات قبل المواجهة لنرى إمكانية انضمامه لنا".

وأضاف: "لا أريد أن أحبس أنفاسي وأترقب عودته لكنني أظن أنه لن يكون جاهزًا لتلك المباراة، في النهاية دعونا نرى ما الذي سيحدث لذلك الحين".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة من 21 جولة خاضهم وله مباراة مؤجلة ضد وست هام.