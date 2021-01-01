سولشاير: كالعادة نصعب الأمور على أنفسنا ولدينا أسبوع حاسم

أبرز ما قاله سولشاير بعد مواجهة وست هام

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن لاعبيه صعّبوا الأمور على أنفسهم في مباراة اليوم، حيث كان بإمكانهم حسم المباراة بالمزيد من الأهداف.

وواصل مانشستر يونايتد مطاردته لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه وست هام بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الثامنة والعشرين.

وحول ذلك، وعقب المباراة قال سولشاير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إن الانتصار الذي حققه الفريق مهم بشكل كبير ولكنه كان من الممكن أن يكون بدون كل هذه المعاناة.

وأضاف: "كما هو متوقع، سيصعبون الأمر عليك دائمًا، كان من الممكن أن نشعر براحة أكبر في النهاية حيث كانت لدينا بعض الفرص السانحة لإنهاء المباراة، ولكن صعبنا الأمور على أنفسنا"

وواصل: "صنعنا فرصًا هائلة لكن التمريرة النهائية أو التسديدة لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، كان من الممكن أن نسجل مرتين أو ثلاثة بسهولة بين شوطي المباراة".

واسترسل: "ولكن في المقابل تلك المحاولات الضائعة لم تكن لنا فحسب، بعد ذلك كان هناك العديد من المحاولات التي من الممكن أن ينتهي بها الأمر في شباكنا في النهاية لأنهم شكلوا تهديدًا في أكثر من لحظة".

وتابع: "نحن نعلم أن وست هام يواجه تحديًا للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى وينافس بقوة من أجل بطاقة أوروبية في الموسم المقبل، لذا فقد كانت نتيجة مميزة وحافظنا على شباكنا نظيفة مرة أخرى".

وأكد: "ستأتي الخبرة والثقة مع الوقت، لقد أسبوعًا كبيرًا وما زال هناك تحديات كبرى سواء على مستوى الدوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك نحن نتطلع إلى الاستمرار، نأمل أن يعود بعض اللاعبين وأن نقدم أداءً جيدًا ".

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الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تنتظره مباراة صعبة يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي أمام ميلان في سان سيرو، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في أولد ترافورد.