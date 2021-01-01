سولشاير: علينا الحذر من مانشستر سيتي، وكافاني يغيب عن المباراة

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يحذر من مواجهة سيتي ويؤكد غياب كافاني.

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على غياب لاعبه إدينسون كافاني عن مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي في ظل حالتهم الرائعة الحالية.

وقال سولشاير: "الوصول لنصف النهائي يعني أنك قمت بالكثير من العمل الشاق، وأنك تواجه خصم أكثر صعوبة من السابق".

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وأضاف: "منذ أغسطس الماضي فريقنا تطور كثيرًا على عدة مستويات، نريد أن نحقق الانتصارات سواء كانت مباراة نصف نهائي أو نهائي أو مواجهة في الدوري".

وأردف: "لدينا فريقين يريدان الوصول للنهائي، لقد حصلنا على بعض الراحة بعد لقاء أستون فيلا، لنأمل أن نكون في حالة جيدة".

وأكمل: "لقد شاهد الجميع كيف أن مانشستر سيتي في حالة جيدة ضد تشيلسي، علينا أن ننتبه في مواجهتهم".

وأنهى بالحديث عن الغيابات: "أنا محبط للغاية لعدم وجود إدينسون كافاني في المباراة، وفيل جونز يستمر في الغياب".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد وصل لنصف النهائي بعد التغلب على إيفرتون بهدفين نظيفين، وسينتظر الفائز في تلك المواجهة نظيره من نصف النهائي الآخر بين توتنهام وبرينتفورد.