تقارير .. راموس أخبر بيريز برحيله لباريس سان جيرمان رفقة ميسي!

سيرخيو راموس وليونيل ميسي سويًا في فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بحسب ما أكد قائد ريال مدريد لرئيسه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مصير النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في الموسم المقبل بعد أزمة تجديد عقده مع الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكر إذاعة إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن راموس يمر بأيامه الأخيرة في ريال مدريد.

وأوضحت الإذاعة أن قائد ريال مدريد التاريخي سيرخيو راموس قد أخبر رئيسه فلورنتينو بيريز بقراره بشكل ودي في الساعات الأخيرة.

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وقال راموس لبيريز بحسب ما ذكرت الإذاعة: "أنا لن أقبل بالعرض الذي قدمته لي، وسأبدأ في الاستماع للعروض الأخرى".

وأضاف قائد الملكي: "أحد الأشخاص من باريس سان جيرمان تحدث معي وقال لي إنهم سيصنعوا فريقًا عظيمًا بوجودي أنا وميسي".

وجاء الرد لراموس من قبل رئيس النادي الملكي صادمًا حيث قال: "لو كان العرض جيدًا سأتفهم ذلك".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تأخر في منح راموس عرضًا جديدًا حتى تلك اللحظة بحسب ما علم جول.كوم قبل ساعات.