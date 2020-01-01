سولشاير: على مانشستر يونايتد أن يخطئ في الهجمات!

يريد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد غرس ثقافة قبول ارتكاب الأخطاء في منطقة الهجوم مثل كلوب وجوارديولا.

يريد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد غرس ثقافة قبول ارتكاب الأخطاء في منطقة الهجوم مثل كلوب وجوارديولا.

حيث أصبح مانشستر يونايتد أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بأربع مباريات متتالية بفارق ثلاثة أهداف، وجميع الأهداف الـ 14 كانت من خلال اللعب الهجومي الجريء.

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قال سولشاير لسكاي سبورتس قبل مباراة فريقه ضد ساوثامبتون اليوم الإثنين في أولد ترافورد:"في أول سنتين أو ثلاثة بعد فوزك بالكرة ، هل يمكنك المضي قدمًا؟" ،"هل يمكنك الذهاب إليهم مباشرة؟

وتابع" إذا فقدت الكرة ، فلا تقلق! أنت قريب جدًا منهم ، يمكنك استعادتها. لقد كان من الرائع رؤية الموقف: "حسنًا ، سأحاول ، وإذا لم أنجح ، سأذهب فقط وأستعيد الكرة!".

وأضاف "إنه لأمر رائع بالنسبة لي أن أراهم يعبرون عن أنفسهم ، لأن هذا فريق مانشستر يونايتد . نحن بحاجة إلى اغتنام الفرصة والمخاطرة والشجاعة ، ومعظم الوقت سوف تحصد المكافآت إذا كنت شجاعًا. نحن بحاجة للحفاظ على ذلك العقلية والشجاعة للمضي قدمًا ".

وأردف"إن الحصول على العقلية الصحيحة هو خيار. لا يمكنك اختيار عدم إعطاء 100 %. لا يمكنك اختيار التفكير: "أوه لا ، لن أركض خلف الكرة." يمكن أن يكون لديك العقلية الصحيحة قبل المباراة للتفكير: "سأصبح لاعبًا في مانشستر يونايتد ، سأخاطر ، سأكون شجاعًا ، يجب أن أحاول وأحدث فرقًا في المناطق المناسبة من الملعب ، وإذا لم يفلح ذلك ، فماذا؟ ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث ، تخسر الكرة وتحاول استعادتها! "

من جهة أخرى، يبدو ميسون جرينوود صاحب الـ 18 عامًا مدمرًا وببوادر اندفاع متوقعة من موهبة في عمره، حيث سجل 16 هدفًا وهو يمثل الجرأة التي يريدها سولشاير.

وتحدث عنه قائلًا "أعتقد أنه إذا كنت في هذا العمر فلا داعي للخوف على الإطلاق. ميسون موجود هناك ، يستمتع باللعب ويفعل ما يفعله. لقد فعل ذلك منذ أن كان طفلاً. لقد كان في هذا النادي طوال حياته الكروية ، وقد تم تعليمه وتدريبه ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، علم نفسه عادات جيدة حول استلام الكرة في مواجهة المدافع، إذا كنت ترغب في تحويل مدافع في الداخل أو الخارج. إنه نفس الشيء تمامًا مع أنتوني (مارسيال) وماركوس (راشفورد) ، كلهم لديهم هذا الشكل من السلوك الإيجابي والعقلية. بالنسبة لي ، هذه هي كرة القدم.

وأكمل "أعتقد أن الثلاثة الأماميين قاموا بالكثير من العمل الجيد في فترة التوقف ليكونوا جاهزين بدنيًا. يشار إليهم على أنهم لاعبون فنيون، لاعبون ماهرون ، ولكن أول شيء نطلبه دائمًا هو أن الذهنية والتواضع يعملان بجد. يأتي ذلك أولاً ، ثم كل من مهاراتهم وصفاتهم قبل أن يأتي الهدف. إنهم يخلقون فرصًا لأنفسهم من خلال الاستفادة من الضغط والحركة ، ولا يقتصر الأمر على مهاراتهم ".

وفي الآونة الأخيرة ، أظهر راشفورد مدى فعاليته حتى بدون تسجيل - نادرًا ما يكون مجرد عابر سبيل في أي هجوم من يونايتد - بينما يجد مارسيال موقعًا يناسبه.

وواصل "لقد كنت سعيدًا للغاية بأنتوني. يمكنك رؤية معدل عمله وتأسيسه،. كانت هناك بعض الإحصائيات في الموسم الماضي عن مهاجمينا ، وقد واجه التحدي وأجاب على الأسئلة التي طرحتها حول معدل العمل. علينا أن نبدأ من الأمام بهذا الضغط ، وقد أخذ ذلك بالفعل في الحسبان. أما عن ماركوس راشفورد قال "ماركوس لا يزال صبيًا صغيرًا يتطور أيضًا. يمكن لجميع الثلاثة رؤية تمريرة ، يمكنهم لعب تمريرة ، يمكنهم التسجيل ، هم بدنيون، يمكنهم القيام بانطلاقات سريعة وخلق فرص للآخرين. نحن نحاول تطويرذلك في كل وقت. هذا ليس شيئًا ليوم واحد ، أو شيء "في بعض الأحيان" ، هذا عن خلق عادات جيدة ".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث، ويواجه ساوثامبتون في ختام الجولة الخامسة والثلاثين.