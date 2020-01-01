رسمياً | مانشستر سيتي يشارك في دوري أبطال أوروبا

حُسم الأمر الذي أثار الجدل كثيراً

أصدرت المحكمة الرياضية حكمها بإيقاف عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بسبب خرقه لقواعد اللعب النظيف.

الاتحاد الأوروبي كان قد عاقب النادي الإنجليزي بالحرمان من المشاركة بمسابقاته لمدة عامين على إثر الخرق، مما دفع النادي للتظلم أمام المحكمة.

البيان الخاص بالمحكمة أوضح أن العقوبة تم إيقافها، وبالتالي سيسمح للنادي بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم، ولكن سيكون عليه دفع الغرامة المالية الموقعة عليه.

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وأضاف البيان أن سيتي سيدفع غرامة قدرها 10 مليون يورو عن مخالفاته، وذلك بعد تخفيض العقوبة، القرار الذي علق عليه النادي بالترحيب وشكر المحكمة.

وشدد البيان الخاص بالحكم أن سيتي فشل في التعاون مع السلطات الأوروبية، وفي نفس التوقيت لم ينف المخالفات التي حدثت من طرفه.

الاتحاد الأوروبي أصدر هو الآخر بياناً للتعليق على القرار وأشار إلى أن القرار تأثر بالحدود المتعلقة بتوقيت وقوع المخالفات، مشيداً بالدور الكبير لقوانين اللعب النظيف، ومؤكداً أنه لن يعلق مجدداً على القضية.

وعرض مانشستر سيتي قضيته على مدار ثلاثة أيام متواصلة الشهر الماضي أمام المحكمة، وأكد أنه لم يكسر أية قوانين تخص قواعد اللعب النظيف بأفعاله.

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بيب جوارديولا، مدرب سيتي، كان قد علق على الأمر في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون الأخيرة بالدوري وأكد على ثقته بمشاركة فريقه في دوري الأبطال العام القادم.

إيقاف سيتي كان سيعني أن صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز سيتأهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا، المقعد الذي يحتله مانشستر يونايتد.