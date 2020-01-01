سولشاير حول مواجهة مانشستر سيتي: لقد أعطوهم يوم راحة إضافي

تعرف على تصريحات سولشاير قبل ديربي مانشستر

عبّر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن غضبه من حصول جاره مانشستر سيتي على يوم راحة إضافي قبل الديربي.

مانشستر يونايتد انتصر بالأمس، الخميس، على ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي بينما لعب السيتزنز يوم الأربعاء أمام شيفيلد وينزداي.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "هل هذه المساعدة التي نحصل عليها من الاتحاد؟ المنافس يحصل على 24 ساعة راحة إضافية؟ هذا الأمر لا يُصدق. هناك ديربي يوم الأحد ونحن نلعب الخميس".

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وأوضح: "هذا الأمر لا يجعل موقف الفريقين متساوٍ، في المرة الماضية حينما واجهناهم وانتصرنا لعبنا قبلها يوم الأربعاء وهم يوم الثلاثاء".

المدرب النرويجي تحدث أيضًا عن أهمية اللعب على أرضه في الديربي مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر في مواجهة فريق مثل مانشستر سيتي لأنّه دائمًا قادر على التفوق على المنافس إن لم يكن الأخير في أفضل أحواله".

وتابع: "حينما تكون على أرضك وأمام جمهورك تود دائمًا إظهار ما تستطيع القيام به والفوز على المنافس، وحينما تترك المساحات للسيتزنز وخاصة في أول 10 أو 15 أو 20 دقيقة تستقبل الهدف وهذا ما حدث في لقاء الكأس".

ونفى إمكانية مراجعة المباريات الأخيرة لكتيبة بيب جوارديولا ومعرفة نقاط الضعف لأنّه سبق ولعب أمامهم 4 مرات في 4 أشهر فقط ولا يحتاج للمزيد من التفاصيل.

وأردف: "إنهم يشعرون بالثقة بعد الفوز بكأس الرابطة وكذلك الانتصار على ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" ولكننا سوف نحاول تقديم أفضل ما لدينا".

واختتم متحدثًا عن برونو فيرنانديس بقوله: "إنّه لاعب رائع ورأينا التغيير الكبير الذي أحدثه في الفريق منذ انضمامه لنا، كما أنّ لديه صفقات قيادية وتمتلكه رغبة الفوز وسوف يكون مفيدًا لنا دون شك".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لم يعرف الهزيمة من الخسارة أمام بيرنلي ويقدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية.