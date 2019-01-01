سولشار يوصي بضم مهاجم آخر بجانب ماندجوكيتش

هل سيستجيب إد وودوارد؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الفني لمانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار، أوصى المدير التنفيذي إد وودوارد بضم مهاجم آخر بجانب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن مهاجم وصيف بطل العالم، وافق بالفعل على الانتقال إلى معقل الشياطين الحمر، وذلك مقابل راتب سنوي أقل من راتبه الحالي مع يوفنتوس، لإحياء مسيرته مرة أخرى، بعد خروجه من حسابات ماوريسيو ساري.

وقالت الصحيفة، إن المدرب النرويجي لن يكتفي بمهاجم بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد السابق، بل سيعود لطلب هدفه الصيفي مهاجم ليون موسى ديمبلي بالإضافة للساحر البريطاني جادون سانشو، وذلك لإنهاء صداع العقم الهجومي، الواضح في معاناة الفريق في تسجيل أكثر من هدف في كل مباراة، منذ رباعية تشيلسي.

اختر لاعبًا من كل جيل لتكوّن فريق سداسي تكون أنت مدربه.. 🕴️🇧🇷 pic.twitter.com/Qm0qjmyGjp — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

والمعروف أن مانشستر يونايتد قام بمحاولات يائسة في الميركاتو الصيفي الأخير لضم مهاجم ليون لتعويض رحيل روميلو لوكاكو، لكنها باءت بالفشل، تمامًا كما حدث في محاولة إعادة سانشو إلى العاصمة الإنجليزية الثانية، لكن في الجزء الأحمر.