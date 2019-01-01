بايرن ميونخ يعلن انتهاء عام لوكاس هيرنانديز

أنباء سيئة لمشجعي البايرن

استقبل جمهور بايرن ميونخ أنباء صادمة، بانتهاء دور المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز مع الفريق حتى بداية العام الجديد على أقل تقدير.

وأعلن النادي عبر موقعه وكل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتائج الفحوصات التي خضع لها مدافع أتلتيكو مدريد السابق أظهرت أن إصابته عبارة عن تمزق جزئي في الرباط الداخلي للكاحل.

وجاء في البيان "لقد أظهر التصوير المغناطيسي الذي أجراه لوكاس هيرنانديز بعد ظهر الأربعاء في ميونخ، أنه سيخضع لعملية جراحية".

ورغم تكتم البايرن على فترة غياب المدافع الفرنسي المتوقعة، إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أنها لن تقل أبدًا عن شهرين، ما يعني أنه سيعود مع بداية النصف الثاني من الموسم.

اختر لاعبًا من كل جيل لتكوّن فريق سداسي تكون أنت مدربه.. 🕴️🇧🇷 pic.twitter.com/Qm0qjmyGjp — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

وتعرض صاحب الـ23 عامًا لتلك الإصابة أثناء مشاركته في سهرة الثلاثاء ضد أولمبياكوس، التي حسمها بطل ألمانيا في آخر سبع سنوات بنتيجة 3-2.